Необходимо восстановить конституционный порядок

При подготовке любого законодательного акта необходимо соблюдать логическую последовательность и взаимосвязь нормативных положений. Недопустимо, чтобы положения законопроекта противоречили Конституции и законам Украины.

Законодатель должен соблюдать план законопроектной работы, его сроки для разработки и внесения законопроектов.

Вместо этого мы имеем стремительные действия законодателей, которые вызвали недовольство тех, кто эксплуатировал тему борьбы с коррупцией.

Нельзя толеровать часть общества, которая требует для антикоррупционных органов каких-то специальных и чрезвычайных полномочий без всякого контроля и подчинения вместо четкого выполнения Конституции Украины и законов.

Украина – это республика, согласно Декларации о государственном суверенитете и Конституции. По конституционному определению, республика — это демократическая форма правления, где власть осуществляется народом через избранных им представителей.

Украина – самостоятельна в решении любых вопросов своей государственной жизни, поэтому существование правоохранительных органов, зависимых от иностранного влияния, недопустимо, как недопустимы апелляции к иностранным правительствам в связи с действиями украинских парламентариев.

В настоящее время законодатель устранил правовые коллизии относительно реализации полномочий Генеральным прокурором, органично подчинив Специализированную антикоррупционную прокуратуру в соответствии с требованиями Конституции Украины и Закона Украины "О прокуратуре".

Следовательно, изменения в УПК Украины вернули САП к организационно-процессуальному единству органов прокуратуры из неестественного способа ее существования, что повышает уровень ответственности в системе.

Не решенным остается вопрос конституционности создания, кадрового обеспечения и деятельности НАБУ. Напомню, что Конституционный Суд Украины ранее уже признал неконституционным назначение руководителя НАБУ, а соотношение затрат на этот орган и его эффективность ставят под сомнение целесообразность его существования.

Исключительно восстановление конституционного порядка и четкое соблюдение украинского законодательства может обеспечить законность и функционирование правового государства.

Владимир Богатырь, юрист