КСУ визнав неконституційним призначення Ситника директором НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Конституційний суд України визнав неконституційним Указ президента, про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро. Про це УНН повідомило джерело у КСУ.
"Конституційний суд України визнав таким, що не відповідає Конституції Указ Президента, про призначення Артема Ситника директором НАБУ", - повідомило джерело.
Як повідомляв УНН, у травні нардепи звернулися до Конституційного суду щодо конституційності призначення Ситника директором НАБУ.
Додамо, що Ситник був призначений у НАБУ указом п'ятого президента Петра Порошенка No 218/2015 від 16 квітня 2015 року.