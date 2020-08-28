КСУ признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ

"Конституционный суд Украины признал не соответствующим Конституции Указ Президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ", - сообщил источник.

Как сообщал УНН, в мае нардепы обратились в Конституционный суд о конституционности назначения Сытника директором НАБУ.

Добавим, что Сытник был назначен в НАБУ указом пятого президента Петра Порошенко No 218/2015 от 16 апреля 2015 года.