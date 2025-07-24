Необхідно відновити конституційний порядок

При підготовці будь-якого законодавчого акту необхідна дотримуватись логічної послідовності та взаємозв'язку нормативних положень. Неприпустимо, щоб положення законопроекту суперечили Конституції та законам України.

Законодавець має дотримуватись плану законопроектної роботи, його строків для розроблення та внесення законопроектів.

Натомість ми маємо стрімкі дії законодавців, які викликали незадоволення тих, хто експлуатував тему боротьби с корупцією.

Не можна толерувати до частини суспільства, яке вимагає для антикорупційних органів якихось спеціальних та надзвичайних повноважень без жодного контролю та підпорядкування замість чіткого виконання Конституції України та законів.

Україна – є республікою, згідно Декларації про державний суверенітет та Конституції. За конституційним визначенням, республіка — це демократична форма правління, де влада здійснюється народом через обраних ним представників.

Україна – є самостійною у вирішенні будь-яких питань свого державного життя, тому існування правоохоронних органів залежних від іноземного впливу є неприпустимим, як неприпустимими є апелювання до іноземних урядів в зв’язку з діями українських парламентарів.

На даний час законодавець усунув правові колізії щодо реалізації повноважень Генеральним прокурором органічно підпорядкувавши Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру відповідно до вимог Конституції України та Закону України "Про прокуратуру".

Отже, зміни до КПК України повернули САП до організаційно-процесуальної єдності органів прокуратури з неприроднього способу її існування, що підвищує рівень відповідальності в системі.

Не вирішеним залишається питання конституційності створення, кадрового забезпечення та діяльності НАБУ. Нагадаю, що Конституційний Суд України раніше вже визнав неконституційним призначення керівника НАБУ, а співвідношення витрат на цей орган та його ефективність ставлять під сумнів доцільність його існування.

Виключно відновлення конституційного порядку та чітке дотримання українського законодавства може забезпечити законність та функціонування правової держави.

Володимир Богатир, юрист