Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ

Голливудский актер Брюс Уиллис, страдающий лобно-височной деменцией, вызывает все большее беспокойство у фанатов. По информации издания The Express Tribune, актер не может говорить, читать и сталкивается с некоторыми двигательными трудностями, передает УНН.

Согласно отчетам за 2023 и 2024 годы, любимый актер стал почти невербальным и больше не читает. Также сообщалось, что он сталкивается с некоторыми двигательными трудностями, хотя за последние месяцы его семья не подтвердила никаких конкретных деталей относительно его мобильности - пишет издание.

Отмечается, что в апреле семья Уиллиса обнародовала новость, заверив поклонников, что, хотя болезнь продолжает прогрессировать, его состояние считается стабильным. Близкие подчеркнули свою постоянную поддержку актера и силу их сплоченной семьи во время этого трудного этапа.

На данный момент не было никаких официальных подтверждений дальнейшего ухудшения состояния здоровья Уиллиса, кроме тех, о которых сообщалось ранее. Несмотря на постоянное беспокойство общественности и спекуляции, семья актера остается открытой и благодарной за излияние любви от поклонников со всего мира - добавляет издание.

Напомним

Эмма Хеминг рассказала, как Брюс Уиллис продолжал сниматься, имея симптомы болезни. Актер использовал наушники и помощь друзей, чтобы скрыть трудности.