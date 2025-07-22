Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ

Голлівудський актор Брюс Вілліс, який страждає від лобово-скроневої деменції, викликає все більше непокоєння у фанів. За інформацією видання The Express Tribune, актор не може говорити, читати та стикається з деякими руховими труднощами, передає УНН.

Згідно зі звітами за 2023 і 2024 роки, улюблений актор став майже невербальним і більше не читає. Також повідомлялося, що він стикається з деякими руховими труднощами, хоча за останні місяці його сім'я не підтвердила жодних конкретних деталей щодо його мобільності - пише видання.

Зазначається, що у квітні родина Вілліса оприлюднила новину, запевнивши шанувальників, що, хоча хвороба продовжує прогресувати, його стан вважається стабільним. Близькі підкреслили свою постійну підтримку актора і силу їхньої згуртованої сім'ї під час цього важкого етапу.

Наразі не було жодних офіційних підтверджень подальшого погіршення стану здоров'я Вілліса, окрім тих, про які повідомлялося раніше. Незважаючи на постійне занепокоєння громадськості та спекуляції, сім'я актора залишається відкритою і вдячною за вилив любові від шанувальників з усього світу - додає видання.

Нагадаємо

Емма Гемінг розповіла, як Брюс Вілліс продовжував зніматися, маючи симптоми хвороби. Актор використовував навушники та допомогу друзів, щоб приховати труднощі.