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Брюс Вілліс приховував симптоми хвороби на зйомках - дружина актора

Київ • УНН

 • 326 перегляди

Емма Гемінг розповіла, як Брюс Вілліс продовжував зніматися, маючи симптоми хвороби. Актор використовував навушники та допомогу друзів, щоб приховати труднощі.

Брюс Вілліс приховував симптоми хвороби на зйомках - дружина актора

Щоб приховати труднощі, пов'язані з проявом симптомів хвороби, голлівудська зірка використовував хитрощі, на кшалт реплік через навушники та допомоги довіренного друга.

Про це ідеться у книзі "Несподівана подорож" Емми Гемінг Вілліс, передає УНН із посиланням на News.com.au.

Деталі

У березні 2022 року родина відомого американського актора Брюса Вілліса оголосила, що зірка "Міцного горішка" страждає на лобно-скроневу деменцію, - хворобу, яка не піддається лікуванню. Зараз про легенду бойовиків і комедій піклуються рідні - це його дружина Емма Гемінг Вілліс; його колишня дружина Демі Мур, а також їхні п'ять дочок.

Дружина зірки серіалу "Місячне сяйво" (Moonlighting) у своїй книзі "Несподівана подорож" розповідає, що до викриття хвороби Вілліс продовжував зніматися, хоча вже почав страждати від симптомів цих хвороб.

Щоб приховати це, він почав вдаватися до таких хитрощів, як прохання довіреного друга промовляти його репліки через навушник або прохання режисерів вирізати його діалоги для нього

- ідеться у книзі.

Так Вілліс працював над деякими зі своїх останніх фільмів, таких як "Вбивця" (2023) або сага про лицаря-детектива.

Слід зазначити, що погіршення стану Вілліса було не настільки разюче для його близьких. Вілліс, якому у цьому році виповнилося 70 років, виріс у Нью-Джерсі та з дитинства страждав на заїкання.

Актор "5-го елементу" завжди говорив дещо повільно. Відповідно його близьке оточення не надто переймалося, коли його слова вимовлялися трохи нечітко.

Брюс завжди заїкався, але йому вдавалося це приховувати. Коли його мова почала змінюватися, здавалося, що це просто частина його заїкання, це просто особливість Брюса. Я б ніколи не подумав, що це може бути формою деменції у такої молодої людини

- розповіла Гемінг в інтерв'ю Town & Country у жовтні 2024 року.

Емма Гемінг Вілліс поділиться історією про те, як це – піклуватися про залежну людину

Гемінг описує свою майбутню книгу як путівник до пошуку сили, надії та навіть самопізнання на шляху, позначеному турботою.

Це саме та книга, яка мені була потрібна, коли Брюсу поставили перший діагноз, а мене паралізували страх і невпевненість. Я вірю, що ця книга допоможе майбутньому доглядальнику. Вона сповнена підтримки, перспективи та надії, необхідних для подолання цієї подорожі. Ця книга для всіх нас, хто шукає свій шлях крізь невідоме з любов’ю, рішучістю та мужністю. Ви не самотні

– написала вона в дописі в Instagram 17 квітня.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що Брюс Вілліс і Семюел Л. Джексон працювали разом у багатьох фільмах і за кадром зйомок саме Вілліс допомагав Джексону, даючи йому поради, які, як він тепер зізнається, багато в чому змінили його кар'єру.

Демі Мур отримала свій перший "Золотий глобус" за роль у фільмі "Субстанція". Її дочки поділилися відео цього моменту, яке швидко завірусилось у соцмережах.

Брюс Вілліс у Лос-Анджелесі: на тлі боротьби з афазією зірка посміхається та одягає кепку "Лос-Анджелес Доджерс"28.10.24, 10:55 • 114234 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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