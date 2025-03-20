Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя
Київ • УНН
Демі Мур відзначила 70-річчя Брюса Вілліса, опублікувавши рідкісні сімейні фото на тлі його боротьби з деменцією. На знімках актор зображений з дочками та онукою.
Демі Мур поділилася рідкісними фотографіями свого колишнього чоловіка Брюса Вілліса та їхніх дочок у мережі, щоб відсвяткувати річницю актора на тлі його боротьби з деменцією.
Про це пише УНН із посиланням на сторінку Демі Мур у соцмережі.
Деталі
62-річна актриса та 70-річний Брюс Вілліс були одружені з 1987 по 2000 рік. За час шлюбу у них народилося троє дітей.
Демі Мур опублікувала на своїй сторінці низку знімків, де сім’я зібралася навколо актора "Міцного горішка", який "відійшов" від акторської діяльності у 2022 році після того, як у нього діагностували афазію.
На одному з фото, голлівудська красуня сяє веселою посмішкою та обіймає Брюса Вілліс, на другому – зображений безтурботний момент, в якому обидва актори зі своїми доньками сміються, сидячи на дивані.
Третій знімок був зроблений, коли Вілліс цілував свою онуку Луетту, яка зявилася на світ у квітні 2023 року.
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Нагадаємо
Самюель Джексон відзначив 70 річницю свого партнера по фільму "Міцний горішок з помстою" Брюса Вілліса та згадав, що саме зірка "Міцного горішка" порадив Джексону знайти персонажа, до якого можна повертатися у будь-яких фільмах. Самюель Джексон прислухався до поради та обрав роль Ніка Ф'юрі у Marvel.
Брюс Вілліс у Лос-Анджелесі: на тлі боротьби з афазією зірка посміхається та одягає кепку "Лос-Анджелес Доджерс"28.10.24, 10:55 • 114225 переглядiв