Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фотографіями свого колишнього чоловіка Брюса Вілліса та їхніх дочок у мережі, щоб відсвяткувати річницю актора на тлі його боротьби з деменцією.

Про це пише УНН із посиланням на сторінку Демі Мур у соцмережі.

Деталі

62-річна актриса та 70-річний Брюс Вілліс були одружені з 1987 по 2000 рік. За час шлюбу у них народилося троє дітей.

Демі Мур опублікувала на своїй сторінці низку знімків, де сім’я зібралася навколо актора "Міцного горішка", який "відійшов" від акторської діяльності у 2022 році після того, як у нього діагностували афазію.

На одному з фото, голлівудська красуня сяє веселою посмішкою та обіймає Брюса Вілліс, на другому – зображений безтурботний момент, в якому обидва актори зі своїми доньками сміються, сидячи на дивані.

Третій знімок був зроблений, коли Вілліс цілував свою онуку Луетту, яка зявилася на світ у квітні 2023 року.

З днем народження, BW! Ми любимо вас - додала актриса під дописом.

Нагадаємо

Самюель Джексон відзначив 70 річницю свого партнера по фільму "Міцний горішок з помстою" Брюса Вілліса та згадав, що саме зірка "Міцного горішка" порадив Джексону знайти персонажа, до якого можна повертатися у будь-яких фільмах. Самюель Джексон прислухався до поради та обрав роль Ніка Ф'юрі у Marvel.

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