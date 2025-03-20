Деми Мур поделилась редкими фото с Брюсом Уиллисом на его 70-летие

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16052 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 29394 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65089 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214235 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 122841 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392062 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 310949 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213799 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244259 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255129 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23066 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45684 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132168 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

15:59 • 15106 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14411 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132199 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214236 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392063 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254449 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 310949 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3234 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14438 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45714 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72151 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57237 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Деми Мур поделилась редкими фото с Брюсом Уиллисом на его 70-летие

Киев • УНН

 • 108124 просмотра

Деми Мур отметила 70-летие Брюса Уиллиса, опубликовав редкие семейные фото на фоне его борьбы с деменцией. На снимках актер изображен с дочерьми и внучкой.

Деми Мур поделилась редкими фото с Брюсом Уиллисом на его 70-летие

Деми Мур поделилась редкими фотографиями своего бывшего мужа Брюса Уиллиса и их дочерей в сети, чтобы отпраздновать годовщину актера на фоне его борьбы с деменцией.

Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу Деми Мур в соцсети.

Детали

62-летняя актриса и 70-летний Брюс Уиллис были женаты с 1987 по 2000 год. За время брака у них родилось трое детей.

Деми Мур опубликовала на своей странице ряд снимков, где семья собралась вокруг актера "Крепкого орешка", который "отошел" от актерской деятельности в 2022 году после того, как у него диагностировали афазию.

На одном из фото, голливудская красавица сияет веселой улыбкой и обнимает Брюса Уиллиса, на втором – изображен беззаботный момент, в котором оба актера со своими дочерьми смеются, сидя на диване. 

Третий снимок был сделан, когда Уиллис целовал свою внучку Луэтту, которая появилась на свет в апреле 2023 года.

С днем рождения, BW! Мы любим вас

- добавила актриса под постом.

Напомним

Самюэль Джексон отметил 70-летие своего партнера по фильму "Крепкий орешек с местью" Брюса Уиллиса и вспомнил, что именно звезда "Крепкого орешка" посоветовал Джексону найти персонажа, к которому можно возвращаться в любых фильмах. Самюэль Джексон прислушался к совету и выбрал роль Ника Фьюри в Marvel.

Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»28.10.24, 10:55 • 114219 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости МираУНН Lite
Лос-Анджелес
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,091.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.91