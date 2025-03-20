Деми Мур поделилась редкими фото с Брюсом Уиллисом на его 70-летие
Киев • УНН
Деми Мур отметила 70-летие Брюса Уиллиса, опубликовав редкие семейные фото на фоне его борьбы с деменцией. На снимках актер изображен с дочерьми и внучкой.
Деми Мур поделилась редкими фотографиями своего бывшего мужа Брюса Уиллиса и их дочерей в сети, чтобы отпраздновать годовщину актера на фоне его борьбы с деменцией.
Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу Деми Мур в соцсети.
Детали
62-летняя актриса и 70-летний Брюс Уиллис были женаты с 1987 по 2000 год. За время брака у них родилось трое детей.
Деми Мур опубликовала на своей странице ряд снимков, где семья собралась вокруг актера "Крепкого орешка", который "отошел" от актерской деятельности в 2022 году после того, как у него диагностировали афазию.
На одном из фото, голливудская красавица сияет веселой улыбкой и обнимает Брюса Уиллиса, на втором – изображен беззаботный момент, в котором оба актера со своими дочерьми смеются, сидя на диване.
Третий снимок был сделан, когда Уиллис целовал свою внучку Луэтту, которая появилась на свет в апреле 2023 года.
С днем рождения, BW! Мы любим вас
Напомним
Самюэль Джексон отметил 70-летие своего партнера по фильму "Крепкий орешек с местью" Брюса Уиллиса и вспомнил, что именно звезда "Крепкого орешка" посоветовал Джексону найти персонажа, к которому можно возвращаться в любых фильмах. Самюэль Джексон прислушался к совету и выбрал роль Ника Фьюри в Marvel.
Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»28.10.24, 10:55 • 114219 просмотров