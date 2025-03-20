Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс і Семюел Л. Джексон працювали разом у багатьох фільмах і за кадром зйомок саме Вілліс допомагав Джексону, даючи йому поради, які, як він тепер зізнається, багато в чому змінили його кар'єру.

Про це пише УНН із посиланням на Variety.

Самюель Джексон відзначив 70 річницю свого партнера по фільму "Міцний горішок з помстою" Брюса Уїлліса. Майбутні колеги зустрілися вперше на зйомках третього фільму "Міцний горішок", який вийшов на екрани в 1995 році. Тоді кінострічка зібрала 366 мільйонів доларів, ставши найкасовішим фільмом року.

Саме там, на знімальному майданчику "Міцного горішка", Уїлліс дав своєму партнеру по фільму пораду, яку той запам'ятав та втілив у життя.

Він сказав мені: "Сподіваюся, ти зможеш знайти персонажа, який, коли ти знімаєш погані фільми, і вони не заробляють грошей, ти завжди зможеш повернутися до цього героя, якого всі люблять". - розповідає Джексон.

У Арнольда є Термінатор. У Сильвестра є Роккі та Рембо. У мене є Джон Маккейн, ішлося у зверненні Вілліса.

Я кажу: "О, гаразд". І мені не спало на думку, доки я не отримав роль Ніка Ф’юрі — а у мене була угода з дев’ятьма картинами - "О, я роблю те, що сказав Брюс, у мене є цей персонаж" - пояснює актор.

Вперше Джексон з'явився в ролі Ніка Ф'юрі в сцені після титрів у фільмі "Залізна людина" 2008 року, а згодом персонаж став основним елементом кінематографічного всесвіту Marvel і з’являвся в десятках записів у фільмах "Месники" та "Капітан Марвел" та телесеріалах, наприклад, "Таємне вторгнення".

Актор Джин Гекмен із дружиною померли природною смертю з різницею у тиждень

Раніше Джексон розповідав, що ніколи не втрачав інтересу до своєї ролі Ніка Ф’юрі і що він воліє знімати мільярдні фільми Marvel, ніж вигравати "Оскар" або гнатися за оскароносними драматичними ролями.

Я ніколи не збирався дозволяти "Оскару" бути мірилом мого успіху чи невдачі як актора. Моїм мірилом успіху є моє щастя: чи задоволений я тим, що роблю? Я не знімаюся у фільмах про статуї.

Ви знаєте - "Якщо ти знімешся в цьому фільмі, ти отримаєш Оскар".

Ні, дякую. Краще я буду Ніком Ф'юрі або буду веселитися Мейсом Вінду зі світловим мечем - розповів він.

Наразі 76-річний Семюел Л. Джексон ще далекий від виходу на пенсію. Про це свідчать численні фільми з його ролями, які, як очікується, вийдуть у прокат найближчими місяцями.

Нещодавно його можна було побачити у високо оціненій стрічці "Уроки гри на фортепіано" від Netflix (адаптація бродвейської п'єси, в якій Джексон виконав головну роль). У 2025 році Семюел Л. Джексон з'явиться в постапокаліптичному фільмі "Після пожежі" разом із Дейвом Батистою.

Нагадаємо

Близькі актора Брюса Вілліса повідомили, що лікарі виявили у чоловіка лобово-скроневу деменцію.

Брюс Вілліс у Лос-Анджелесі: на тлі боротьби з афазією зірка посміхається та одягає кепку "Лос-Анджелес Доджерс"