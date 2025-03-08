Актор Джин Гекмен із дружиною померли природною смертю з різницею у тиждень

Оскароносний актор Джин Гекмен помер природною смертю приблизно через тиждень після того, як його дружина Бетсі Аракава померла від рідкісного вірусу, повідомив медичний слідчий Нью-Мексико у США, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

95-річний Гекмен помер у своєму будинку в Санта-Фе від ішемічної хвороби серця, а прогресуюча хвороба Альцгеймера стала супутнім фактором.

65-річна Аракава померла в тому ж будинку від хантавірусного легеневого синдрому (HPS), респіраторного захворювання, викликаного контактом з інфікованими гризунами. Її причину смерті назвали природною.

Влада вважає, що вона померла приблизно за сім днів до свого чоловіка, з яким прожила в шлюбі понад 30 років.



Цілком імовірно, що Аракава померла першою 11 лютого, повідомила на пресконференції в п'ятницю доктор Гізер Джарелл з Управління медичного слідства Нью-Мексико. Вона сказала, що "розумно зробити висновок", що Гекмен помер 18 лютого.

Востаннє відомі пересування та листування Аракави відбулися 11 лютого, коли її бачили, що вона йшла до продуктового магазину, аптеки CVS і зоомагазину, перш ніж повернутися додому рано ввечері.

З огляду на те, що Гекмен був на пізніх стадіях хвороби Альцгеймера, "цілком можливо, що він не знав, що вона [його дружина] померла", сказала доктор Джарелл.

У Гекмена була "серйозна хвороба серця, і врешті це призвело до його смерті", сказала доктор Джарелл, додавши, що у нього був хронічний високий кров'яний тиск.

Останнім часом він нічого не їв, але ознак зневоднення не було, додала вона.

На пресконференції ветеринар з відомства охорони громадського здоров’я Нью-Мексико Ерін Фіппс підкреслила, що хантавірусні інфекції трапляються надзвичайно рідко.

HPS передається через контакт з екскрементами гризунів, сечею або слиною, часто при вдиханні зараженого пилу.

Вона зазначила, що за останні 50 років у штаті було зареєстровано 136 випадків захворювання, 42% з яких закінчилися летально.

Слідчі намагаються визначити, як Аракава заразилася хворобою. Тест Гекмена на хантавірус дав негативний результат.

Доповнення

Подружжя було знайдено в їхньому домі після того, як місцева охорона провела перевірку та побачила їхні тіла на землі через вікно.

За свою кар'єру Гекмен отримав дві нагороди Оскар за "Французький зв'язок" і "Непрощений".

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