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Кардіостимулятор привідкрив таємницю смерті актора Джина Гекмена: що відомо

Київ • УНН

 • 125537 перегляди

Патологоанатом встановив ймовірну дату смерті актора Джина Гекмена - за 9 днів до виявлення тіла. Точні обставини смерті актора та його дружини досі розслідуються.

Кардіостимулятор привідкрив таємницю смерті актора Джина Гекмена: що відомо

Згідно з початковим висновком патологоанатома, американський актор Джин Гекмен, імовірно, помер 17 лютого, судячи з активності його кардіостимулятора. Про це повідомляє Rolling Stone, пише УНН.

Деталі 

Шериф округу Санта-Фе Адан Мендоса провів пресконференцію в п’ятницю, де поділився новими відомостями про смерть Гекмена та його дружини Бетсі Аракави.

І хоча більшу частину інформації раніше розкрили в ордері на обшук із місця події, шериф Адан Мендоса повідомив пресі, що "останній день життя" Гекмена, найімовірніше, настав за дев'ять днів до того, як було знайдено його тіло.

За інформацією, офіційні результати розтину і токсикологічних тестів ще чекають на підтвердження, однак патологоанатом поділився даними, отриманими з кардіостимулятора актора.

Точна хронологія подій - включно з тим, хто помер першим - Гекмен чи Аракава - поки невідома. Однак слідчі практично виключили чадний газ як причину смерті, оскільки "обидва мали негативний результат" на отруєння.

Пошуки причин смерті тривають, а мобільні телефони пари, знайдені серед доказів, ще не були розблоковані, тому подробиці останнього контакту пари до їхньої смерті поки не встановлені. Одна з дочок Гекмена зазначила, що не спілкувалася з батьком кілька місяців перед його смертю.

Нагадаємо 

26 лютого голлівудського актора Джина Гекмена та Бетсі Аракаву виявили мертвими в їхньому будинку. Відомий американський актор помер у віці 95 років. 

28 лютого The New York Times повідомило, що розслідування щодо смерті актора та його дружини продовжуються. За інформацією, біля тіла дружини виявили розкидані пігулки.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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