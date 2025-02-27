Помер Джин Гекмен, легенда Голлівуду, відомий за фільмами "Французький зв’язковий", "Бонні і Клайд"

Джин Хекман, незабутній актор 70-их або "золотого десятиліття" Голлівуду, а також 80-их і 90-их, помер у віці 95 років.

Передає УНН із посиланням на BBC та Rai News.

Деталі

Відомий американський актор 95-річний Джин Гекмен і його дружина 63-річна Бетсі Аракава, класична піаністка, були знайдені в четвер у своєму будинку в Санта-Фе, штат Нью-Мексико (США), разом із собакою.

У заяві шерифа округу Санта-Фе в Нью-Мексико йдеться:

Ми можемо підтвердити, що Джин Гекмен і його дружину було знайдено мертвими в середу вдень у своєму будинку на Сансет-Трейл.

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Гекмен народився 30 січня 1930 року в Сан-Бернардіно, Каліфорнія, мав важкі дитинство і юність через ставлення батька, який згодом покинув родину, коли Джину було 13 років. У 16 років, збрехавши про свій вік, він записався до ВМС США, прослужив п'ять років, переважно радистом, і був дислокований у Китаї та Японії.

Після служби в армії, він вирішив зайнятися акторством. Гекмен оселився в Лос-Анджелесі, де отримав невеликі ролі другого плану, але вирішив, що театр — його улюблена справа, і переїхав до Нью-Йорка, щоб спробувати щастя на сцені Бродвею. Це вдалося не одразу:

Я прожив у Нью-Йорку близько восьми років, перш ніж знайшов роботу. Я продавав жіноче взуття, полірував шкіряні меблі, водив вантажівку. - розповідав Гекмен.

З 1963 року Гекмен почав грати в постановках Off-Broadway і невеликих ролях на телебаченні. Згодом він привернув увагу голлівудських продюсерів і здійснив зворотну подорож до Лос-Анджелесу, щоб взяти участь у фільмі "Бонні і Клайд", де він зіграв брата головного героя Уоррена Бітті (Клайд).

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Джин Гекмен почав робити собі ім'я в 1970-х роках, ставши виконавцем головної ролі нью-йоркського детектива Джиммі "Папая" Дойла у фільмі "Французький зв'язковий". Також він з'явився у фільмі-катастрофі 1972 року "Пригода Посейдона" (The Poseidon Adventure).

Понад 100 фільмів у кар'єрі Джина Гекмена. Починаючи з 1960-х років, він неперевершено грав лиходія, або безжальних, аморальних персонажів, які несли в собі цинічний сарказм.

Він також знявся в хітових фільмах "Журі, що втекло" і "Розмова" Френсіса Форда Копалли, а також у "Сімейці Тененбаум" Веса Андерсона.

Гекмен отримав премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль за роль Джиммі "Попая" Дойла в трилері Вільяма Фрідкіна 1971 року "Французький зв'язковий", а також премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану за роль Маленького Білла Даггетта у вестерні Клінта Іствуда "Непрощений" 1992 року.

Його остання поява на великому екрані була в ролі Монро Коула у фільмі "Ласкаво просимо в Муспорт" у 2004 році.

Гекмен та його перша дружина, Фей Мальтезе, були разом 30 років і виростили трьох дітей, перш ніж розлучилися у 1986 році.

В останні роки життя він та його друга дружина Бетсі, класична піаністка, залишалися поза увагою публіки, за винятком рідкісної спільної появи на церемонії вручення премії "Золотий глобус" 2003 року. Тоді Гекмен отримав нагороду імені Сесіла Б. де Мілля.

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