Померла Роберта Флек, королева соулу, яка відома композицією Killing Me Softly

Роберта Флек була однією з найвидатніших співачок соул-музики сімдесятих. Її хіт "Killing Me Softly with His Song" пізніше, у 90-ті, був переспіваний американським хіп-хоп-гуртом Fugees.

В понеділок у Нью-Йорку померла легендарна ритм-енд-блюз вокалістка і піаністка Роберта Флек, відома за хітами "The First Time Ever I Saw Your Face" і "Killing Me Softly With His Song". Їй було 88 років.

Вона померла мирно в оточенні своєї родини. Роберта побила межі та рекорди. Вона також була гордим педагогом - ідеться у повідомленні її прес-секретаря.

Флек народилася 1937 року в місті Блек-Маунтін, штат Північна Кароліна, у родині музикантів. Її мати Ірен була органісткою церковного хору, тому Флек рано познайомилася з релігійною та класичною музикою. Вона почала грати на фортепіано у віці дев'яти років, а в 15 років була прийнята до Університету Говарда для вивчення музики на повну стипендію, будучи однією з наймолодших студентів, прийнятих в історії навчального закладу.

Співачка-піаністка з класичною освітою лише із запізненням знайшла популярність, коли Клінт Іствуд використав її 2-річну версію "The First Time Ever I Saw Your Face" у своєму режисерському дебюті 1971 року "Play Misty for Me".

Спокійна балада, в якій витончений голос Флека супроводжується ніжними струнними та фортепіано, досягла вершини поп-чартів США в 1972 році та була нагороджена "Греммі" як "Запис року".

У 1973 році вона повторила обидва успіхи з піснею "Killing Me Softly with His Song" і стала першою артисткою, яка виграла двічі поспіль "Греммі" за найкращий запис року. "Killing Me Softly" була переспівана у 1996 році хіп-хоп/R&B колективом the Fugees.

Загалом, гнучкий, повільний стиль Флек приніс їй шість топ-10 поп-хітів і 10 топ-10 R&B-синглів, деякі з них у партнерстві з вокалістом Донні Гетевеєм.

У 2020 році вона отримала довгоочікувану нагороду "Греммі" за життєві досягнення.

Я завжди кажу, що "любов - це пісня", маючи на увазі, що музика виходить за межі віку, раси, національності та релігії, щоб торкнутися наших сердець - написала вона у 2020 році Енн Пауерс з NPR, яка описала артистку як “інтерпретатора, такого ж сміливого і проникливого".

