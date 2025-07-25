Киянина жорстоко побили за зауваження на спортмайданчику, нападників затримали - поліція

У Києві жорстоко побили чоловіка за зауваження на спортмайданчику, за це затримали двох чоловіків, повідомили в ГУНП у столиці у п'ятницю, пише УНН.

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"Зловмисники розпивали алкогольні напої на території спортивного майданчику у Святошинському районі, коли до них підійшов місцевий житель та зробив зауваження за гучну поведінку. Порушники накинулися на 34-річного потерпілого та почали його бити доки він не втратив свідомість, після чого втекли", - повідомили у поліції.

Лікарі, як вказано, "госпіталізували чоловіка до медзакладу у вкрай тяжкому стані, наразі він перебуває у реанімації".

За скоєний злочин правоохоронці затримали двох 24-річних киян, вони перебувають під вартою. Підозрюваним загрожує до 10 років ув’язнення.

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