Киевлянина жестоко избили за замечание на спортплощадке, нападавших задержали - полиция

В Киеве жестоко избили мужчину за замечание на спортплощадке, за это задержали двух мужчин, сообщили в ГУНП в столице в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Злоумышленники распивали алкогольные напитки на территории спортивной площадки в Святошинском районе, когда к ним подошел местный житель и сделал замечание за громкое поведение. Нарушители набросились на 34-летнего потерпевшего и начали его избивать, пока он не потерял сознание, после чего скрылись", - сообщили в полиции.

Врачи, как указано, "госпитализировали мужчину в медучреждение в крайне тяжелом состоянии, сейчас он находится в реанимации".

За совершенное преступление правоохранители задержали двух 24-летних киевлян, они находятся под стражей. Подозреваемым грозит до 10 лет заключения.

Мужчина открыл стрельбу по авто в Киеве: стрелок объяснил конфликтом с водителем