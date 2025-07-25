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Загибель нардепа Ярослава Рущишина у ДТП: відкрито провадження
11:31 • 4274 перегляди
Загибель нардепа Ярослава Рущишина у ДТП: відкрито провадження
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Загибель нардепа Ярослава Рущишина у ДТП: відкрито провадження

Київ • УНН

 • 4234 перегляди

Зареєстровано кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув народний депутат України Ярослав Рущишин. Деталі інциденту розслідуються правоохоронними органами.

Загибель нардепа Ярослава Рущишина у ДТП: відкрито провадження

За фактом ДТП, у якій загинув народний депутат України Ярослав Рущишин, зареєстровано кримінальне провадження, повідомили у п'ятницю в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Зареєстровано кримінальне провадження за фактом ДТП, в якій загинув народний депутат України Ярослав Рущишин

- повідомили в Офісі Генпрокурора

Деталі

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора ДБР, як повідомляється, розпочало досудове розслідування за фактом смертельної ДТП, яка сталася ввечері 24 липня 2025 року на автодорозі Н-09 "Мукачево-Львів" поблизу села Бабухів Рогатинської територіальної громади Івано-Франківської області

"Внаслідок ДТП народний депутат отримав тяжкі тілесні ушкодження та згодом помер у кареті швидкої допомоги. До ЄРДР внесено відомості за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого)", - зазначили у прокуратурі.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини трагічної події.

У парламенті підтвердили загибель нардепа Ярослава Рущишина25.07.25, 08:40 • 4824 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаКримінал та НП
Рущишин Ярослав Іванович
Україна
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