Загибель нардепа Ярослава Рущишина у ДТП: відкрито провадження
Київ • УНН
Зареєстровано кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув народний депутат України Ярослав Рущишин. Деталі інциденту розслідуються правоохоронними органами.
За фактом ДТП, у якій загинув народний депутат України Ярослав Рущишин, зареєстровано кримінальне провадження, повідомили у п'ятницю в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Зареєстровано кримінальне провадження за фактом ДТП, в якій загинув народний депутат України Ярослав Рущишин
Деталі
За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора ДБР, як повідомляється, розпочало досудове розслідування за фактом смертельної ДТП, яка сталася ввечері 24 липня 2025 року на автодорозі Н-09 "Мукачево-Львів" поблизу села Бабухів Рогатинської територіальної громади Івано-Франківської області
"Внаслідок ДТП народний депутат отримав тяжкі тілесні ушкодження та згодом помер у кареті швидкої допомоги. До ЄРДР внесено відомості за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого)", - зазначили у прокуратурі.
Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини трагічної події.
У парламенті підтвердили загибель нардепа Ярослава Рущишина25.07.25, 08:40 • 4824 перегляди