У парламенті підтвердили загибель нардепа Ярослава Рущишина

У Верховній Раді підтвердили загибель народного депутата Ярослава Рущишина, про що повідомив у п'ятницю голова парламенту Руслан Стефанчук, пише УНН.

З глибоким сумом повідомляю про загибель народного депутата України Ярослава Рущишина - члена депутатської фракції політичної партії "Голос", секретаря комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку - написав Стефанчук у Facebook.

Голова ВР зазначив, що "Ярослав був людиною переконань і дії". "У парламенті він послідовно відстоював свої принципи, працюючи з гідністю, чесністю та повагою до людей", - вказав Стефанчук, висловивши співчуття родині, близьким, колегам і всім, хто знав Ярослава.

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Раніше повідомлялося, що народний депутат Ярослав Рущишин загинув у ДТП.

У ДТП загинув народний депутат Ярослав Рущишин - ЗМІ