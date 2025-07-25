У парламенті підтвердили загибель нардепа Ярослава Рущишина
Київ • УНН
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив загибель народного депутата Ярослава Рущишина, члена фракції "Голос" та секретаря комітету з питань економічного розвитку. Раніше повідомлялося, що Рущишин загинув у ДТП.
У Верховній Раді підтвердили загибель народного депутата Ярослава Рущишина, про що повідомив у п'ятницю голова парламенту Руслан Стефанчук, пише УНН.
З глибоким сумом повідомляю про загибель народного депутата України Ярослава Рущишина - члена депутатської фракції політичної партії "Голос", секретаря комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
Голова ВР зазначив, що "Ярослав був людиною переконань і дії". "У парламенті він послідовно відстоював свої принципи, працюючи з гідністю, чесністю та повагою до людей", - вказав Стефанчук, висловивши співчуття родині, близьким, колегам і всім, хто знав Ярослава.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що народний депутат Ярослав Рущишин загинув у ДТП.
У ДТП загинув народний депутат Ярослав Рущишин - ЗМІ25.07.25, 01:16 • 4042 перегляди