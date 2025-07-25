У ДТП загинув народний депутат Ярослав Рущишин - ЗМІ

Народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Рущишин загинув у результаті дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомляє агенція "Гал-інфо", інформує УНН.

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Зазначається, що ДТП трапилась 24 липня о 21:45 на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківського району Івано-Франківської області.

Водій мотоцикла Harley-Davidson, народний депутат України від партії "Голос", секретар Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Ярослав Рущишин, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з трактором, який їхав в попутному напрямку - пише ЗМІ.

Вказується, що Рущишин помер під час транспортування до медичного закладу.

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Довідка

Ярослав Рущишин народився 29 жовтня 1967 року у Львові. 1993-го закінчив з червоним дипломом Львівський торговельно-економічний інститут за спеціальністю "бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності, фінанси".

Був народним депутатом України IX скликання від партії "Голос", український підприємець і громадський діяч. Співзасновник Мистецького об'єднання "Дзиґа".

Він був головою Львівської обласної організації партії "Голос" у 2019-2021 роках, а в 2006-2010 роках був депутатом Львівської обласної ради. Ярослав Рущишин був почесним сенатором Українського католицького університету та співзасновником Львівської бізнес школи LvBS. У 2019 році його нагородили орденом "За заслуги" ІІ ступеня.

На президентських виборах 2004 року був довіреною особою Віктора Ющенка, а у 2019 році - Петра Порошенка.

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