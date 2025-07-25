В ДТП погиб народный депутат Ярослав Рущишин - СМИ

Народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Рущишин погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает агентство "Гал-инфо", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что ДТП произошло 24 июля в 21:45 на автодороге вблизи села Бабухов Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области.

Водитель мотоцикла Harley-Davidson, народный депутат Украины от партии "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Ярослав Рущишин, не справился с управлением и совершил столкновение с трактором, который ехал в попутном направлении - пишет СМИ.

Указывается, что Рущишин умер во время транспортировки в медицинское учреждение.

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Справка

Ярослав Рущишин родился 29 октября 1967 года во Львове. В 1993 году окончил с красным дипломом Львовский торгово-экономический институт по специальности "бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности, финансы".

Был народным депутатом Украины IX созыва от партии "Голос", украинский предприниматель и общественный деятель. Соучредитель Художественного объединения "Дзига".

Он был председателем Львовской областной организации партии "Голос" в 2019-2021 годах, а в 2006-2010 годах был депутатом Львовского областного совета. Ярослав Рущишин был почетным сенатором Украинского католического университета и соучредителем Львовской бизнес-школы LvBS. В 2019 году его наградили орденом "За заслуги" II степени.

На президентских выборах 2004 года был доверенным лицом Виктора Ющенко, а в 2019 году - Петра Порошенко.

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