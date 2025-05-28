Умер народный депутат Сергей Швец
Киев • УНН
После тяжелой болезни скончался народный депутат Сергей Швец. Он прошел путь от журналиста 1+1 до работы в Верховной Раде, где был секретарем комитета.
После борьбы с тяжелой болезнью умер народный депутат Сергей Швец, сообщил нардеп, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram в среду, пишет УНН.
После длительной борьбы с тяжелой болезнью умер наш коллега, народный депутат Сергей Швец. Приносим искренние соболезнования семье Сергея, разделяем боль утраты близкого человека
"Сергей Швец достойно прошел свой профессиональный путь – от журналистики до работы в Верховной Раде Украины. Мы запомним его честным, порядочным, принципиальным человеком. Вечная память", - подчеркнул председатель фракции "Слуга народа".
Справочно
Сергей Швец (род. 13 июня 1976, г. Черкассы) - народный депутат, член депутатской фракции партии "Слуга народа", секретарь комитета, председатель подкомитета по вопросам защиты прав и свобод журналистов и работников средств массовой информации комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.
До этого журналист канала 1+1, ведущий утреннего выпуска.
Окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия" по специальности "культурология" и Киевский национальный экономический университет по специальности "международные экономические отношения".