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Умер народный депутат Сергей Швец

Киев • УНН

 • 716 просмотра

После тяжелой болезни скончался народный депутат Сергей Швец. Он прошел путь от журналиста 1+1 до работы в Верховной Раде, где был секретарем комитета.

Умер народный депутат Сергей Швец

После борьбы с тяжелой болезнью умер народный депутат Сергей Швец, сообщил нардеп, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram в среду, пишет УНН.

После длительной борьбы с тяжелой болезнью умер наш коллега, народный депутат Сергей Швец. Приносим искренние соболезнования семье Сергея, разделяем боль утраты близкого человека

- написал Арахамия.

"Сергей Швец достойно прошел свой профессиональный путь – от журналистики до работы в Верховной Раде Украины. Мы запомним его честным, порядочным, принципиальным человеком. Вечная память", - подчеркнул председатель фракции "Слуга народа".

Справочно

Сергей Швец (род. 13 июня 1976, г. Черкассы) - народный депутат, член депутатской фракции партии "Слуга народа", секретарь комитета, председатель подкомитета по вопросам защиты прав и свобод журналистов и работников средств массовой информации комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.

До этого журналист канала 1+1, ведущий утреннего выпуска.

Окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия" по специальности "культурология" и Киевский национальный экономический университет по специальности "международные экономические отношения".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Обществополитика
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