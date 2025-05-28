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Помер народний депутат Сергій Швець

Київ • УНН

 • 1034 перегляди

Після тяжкої хвороби помер народний депутат Сергій Швець. Він пройшов шлях від журналіста 1+1 до роботи у Верховній Раді, де був секретарем комітету.

Помер народний депутат Сергій Швець

Після боротьби з тяжкою хворобою помер народний депутат Сергій Швець, повідомив нардеп, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram у середу, пише УНН.

Після тривалої боротьби з важкою хворобою помер наш колега, народний депутат Сергій Швець. Приносимо щирі співчуття родині Сергія, розділяємо біль втрати близької людини

- написав Арахамія.

"Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях – від журналістики, до роботи у Верховній Раді України. Ми запам’ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною. Вічна пам'ять", - наголосив голова фракції "Слуга народу".

Довідково

Сергій Швець (нар. 13 червня 1976, м. Черкаси) - народний депутат, член депутатської фракції партії "Слуга народу", секретар комітету, голова підкомітету з питань захисту прав та свобод журналістів і працівників засобів масової інформації комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

До цього журналіст каналу 1+1, ведучий ранкового випуску.

Закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "культурологія" та Київський національний економічний університет за фахом "міжнародні економічні відносини".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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