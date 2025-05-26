Умер народный депутат Юрий Гнаткевич

Украинский парламент и общественность прощаются с народным депутатом Украины I, V и VI созывов Юрием Гнаткевичем. Преданный защитник образования, науки и национальной идентичности скончался в возрасте 85 лет.

Об этом сообщили в Верховной Раде передает УНН.

Юрий Гнаткевич навсегда останется в нашей памяти как последовательный и принципиальный политический деятель, который самоотверженно работал для развития Украины - говорится в обращении.

Добавим

Юрий Васильевич был украинским ученым, кандидатом педагогических наук, доцентом, активным общественным деятелем.

В 1956 году был условно осужден за "антисоветскую агитацию" - за принципиальную позицию в отстаивании свобод и национальной идентичности украинского народа.

На протяжении своей парламентской деятельности он занимался вопросами образования, науки, духовности и национального возрождения. Гнаткевич награжден Орденом "За заслуги" III степени.

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