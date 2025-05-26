Помер народний депутат Юрій Гнаткевич

Український парламент та громадськість прощаються з народним депутатом України I, V та VI скликань Юрієм Гнаткевичем. Відданий захисник освіти, науки й національної ідентичності помер у віці 85 років.

Про це повідомили у Верховній Раді передає УНН.

Юрій Гнаткевич назавжди залишиться в нашій пам’яті як послідовний і принциповий політичний діяч, який самовіддано працював задля розвитку України - йдеться у зверненні.

Додамо

Юрій Васильович був українським вченим, кандидатом педагогічних наук, доцентом, активним громадським діячем.

У 1956 році був умовно засуджений за "антирадянську агітацію" - за принципову позицію у відстоюванні свобод та національної ідентичності українського народу.

Упродовж своєї парламентської діяльності він опікувався питаннями освіти, науки, духовності та національного відродження. Гнаткевич нагороджений Орденом "За заслуги" III ступеня.

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