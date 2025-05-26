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The Washington Post

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F-16 Fighting Falcon

Оскароносний французький режисер-документаліст Марсель Офюльс помер у віці 97 років

Київ • УНН

 • 856 перегляди

У віці 97 років помер французько-німецький режисер Марсель Офюльс. Він відомий фільмом "Скорбота і жаль", який розвінчав міф про опір французів нацистам.

Оскароносний французький режисер-документаліст Марсель Офюльс помер у віці 97 років

Французько-німецький режисер-документаліст та актор Марсель Офюльс, який розвінчав міф про те, що Франція чинила опір нацистським окупантам часів Другої світової війни у ​​фільмі "Скорбота і жаль", помер у віці 97 років. Про це повідомила його родина в понеділок, передає УНН з посиланням на France24.

Деталі

Офюльс, син відомого німецького режисера Макса Офюльса, "мирно помер 24 травня", – йдеться у заяві, яку його онук Андреас-Бенджамін Сейферт надіслав AFP.

Офюльс, син відомого німецького режисера Макса Офюльса, найбільш відомий тим, що у 1969 року сколихнув Францію фільмом  "Сум і жаль", який розповідає про окуповане французьке провінційне місто Клермон-Ферран за часів колабораціоністського режиму Віші (колабораціоністський уряд Франції, сформований після поразки у війні з нацистською Німеччиною. Діяв з 1940 по 1944 роки).

Помер Джо Дон Бейкер - зірка фільму про Джеймса Бонда15.05.25, 20:29 • 9473 перегляди

Він непомітно зруйнував один із найулюбленіших міфів країни – про те, що Франція та французи завжди чинили опір німцям – і був заборонений на громадському телебаченні до 1981 року.

Через документальну мозаїку, складену з з інтерв'ю та кінохронік, кінострічка показала, наскільки у той час у Франції була поширеною співпраця з нацистами: від найскромнішого перукаря до верхівки вищого суспільства.

Офюльс применшив значення свого подвигу, наголосивши, що не намагався засудити Францію, а просто виконував свою роботу.

Протягом 40 років мені доводилося терпіти всю цю нісенітницю про те, що це фільм-обвинувачення. Ні, метою цього фільму не було переслідувати французів і обвинувачувати їх. Бо хто може сказати, що його нація повелася б краще за тих самих обставин?

 – наголосив автор документального фільму.

Помер режисер сералів "Твін Пікс" і "Картковий будинок" Джеймс Фолі10.05.25, 00:26 • 3713 переглядiв

Незважаючи на тривалість понад чотири години, що робить стрічку масивною та складною для сприйняття, його фільм знайшов відгук у цілого покоління, приваблюючи натовпи до кінотеатрів у той час, коли документальні фільми рідко показували на великому екрані.

Лілія Набока

Лілія Набока

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