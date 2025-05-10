Помер режисер сералів "Твін Пікс" і "Картковий будинок" Джеймс Фолі

$41.510.07
46.890.19
ukenru
Рубіо, Віткофф та Келлог провели телефонну розмову з ОП: йшлося про припинення вогню
18:38 • 12779 перегляди

Рубіо, Віткофф та Келлог провели телефонну розмову з ОП: йшлося про припинення вогню

18:26 • 26300 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

16:40 • 30022 перегляди

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини - МЗС

Ексклюзив
9 травня, 15:09 • 50422 перегляди

Як працює система IMEI, хто може перевірити свій телефон та чому лише технічних рішень замало для боротьби з "сірим" ринком - коментар експерта

9 травня, 14:28 • 60987 перегляди

Зеленський анонсував завтра в Україні зустріч із лідерами "коаліції охочих"

9 травня, 13:51 • 59363 перегляди

Інфляція прискорилася до 15,1%. Найбільше за місяць подорожчали свинина та фрукти, яйця подешевшали

Ексклюзив
9 травня, 11:52 • 63495 перегляди

Частина земель простоює, а бюджет недоотримує мільйони: нардепка про провал проєкту "Земельний банк"

9 травня, 11:44 • 67923 перегляди

Спецтрибунал для рф: коаліція надала політичне схвалення, що далі

Ексклюзив
9 травня, 11:02 • 114775 перегляди

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну

Ексклюзив
9 травня, 10:23 • 40135 перегляди

Саботаж замість реформи: у Раді розкритикували спротив Думи проти законопроєкту №12374-д про АРМА

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
44%
751мм
Популярнi новини

Переслідувач Дженніфер Еністон ввірвався на віллу зірки: тепер він звинувачений і чекає на психіатричну експертизу

9 травня, 13:41 • 31320 перегляди

A$AP Rocky натякнув на ім'я третьої дитини від Ріанни

9 травня, 14:23 • 51927 перегляди

Завтра станцію столичного метро "Майдан Незалежності" закриють: деталі обмеження

9 травня, 14:58 • 11963 перегляди

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 і Quake увійшли до Зали слави відеоігор

9 травня, 15:21 • 42603 перегляди

Спиляли легендарне дерево з фільму "Робін Гуд" у Британії: суд визнав винними двох чоловіків

9 травня, 15:40 • 34835 перегляди
Публікації

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну
Ексклюзив

9 травня, 11:02 • 114775 перегляди

Україна - світовий лідер ягідного ринку: наші науковці створили понад 170 нових сортів малопоширених культур

9 травня, 10:28 • 129358 перегляди

Воєнні злочини рф проти України: в Офісі Генпрокурора розповіли про найбільш поширені
Ексклюзив

9 травня, 07:57 • 113950 перегляди

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 175859 перегляди

Посли G7 підтримали законопроєкт про реформу АРМА, але Дума ігнорує міжнародні сигнали та просуває альтернативу

8 травня, 12:41 • 197295 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Андрій Єрмак

Еммануель Макрон

Марко Рубіо

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

18:26 • 26300 перегляди

Спиляли легендарне дерево з фільму "Робін Гуд" у Британії: суд визнав винними двох чоловіків

9 травня, 15:40 • 34838 перегляди

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 і Quake увійшли до Зали слави відеоігор

9 травня, 15:21 • 42606 перегляди

A$AP Rocky натякнув на ім'я третьої дитини від Ріанни

9 травня, 14:23 • 51930 перегляди

Переслідувач Дженніфер Еністон ввірвався на віллу зірки: тепер він звинувачений і чекає на психіатричну експертизу

9 травня, 13:41 • 31324 перегляди
Актуальне

Telegram

Facebook

Самохідна гаубиця CAESAR

Financial Times

Grand Theft Auto

Помер режисер сералів "Твін Пікс" і "Картковий будинок" Джеймс Фолі

Київ • УНН

 • 546 перегляди

Американський режисер Джеймс Фолі помер у віці 72 років після тривалої боротьби з раком мозку. Він відомий завдяки фільмам "Пʼятдесят відтінків сірого" та серіалу "Картковий будинок".

Помер режисер сералів "Твін Пікс" і "Картковий будинок" Джеймс Фолі

Американський режисер Джеймс Фолі, відомий за фільмами "Пʼятдесять відтінків сірого", "Американці" та роботою над серіалом "Картковий будинок" помер на 72 році життя після тривалої боротьби з раком мозку. Про це інформує BBC News, передає УНН.

Деталі

Сумну звістку повідомив прессекретар режисера. За його словами, Джеймс Фолі помер уві сні у своєму будинку в Лос-Анджелесі. До цього режисер понад рік боровся з раком мозку, однак офіційна причина смерті ще невідома.

Фолі розпочав свою кар'єру у 1980-х і швидко здобув визнання в кінематографічному середовищі. Його режисерський стиль поєднував психологічну напругу, емоційну глибину та увагу до акторської гри.

Режисер відомий за двома фільмами "Пʼятдесят відтінків сірого", а саме за двома наступними частинами "Пʼятдесят відтінків темніше", та "Пʼятдесят відтінків свободи". 

Він також працював над трьома музичними відео для Мадонни у 1986 році, однак на той час використовував псевдонім Пітер Перчер.

Фолі також знімав епізоди таких популярних серіалів, як "Твін Пікс", "Мільярди" та "Ганнібал". Він зняв 12 епізодів "Карткового будиночка", трилера з Кевіном Спейсі в головній ролі, який став одним з перших оригінальних хітів Netflix.

Серед інших його фільмів - "Американці"(Glengarry Glen Ross) "Страх" (Fear), "Ідеальний незнайомець" і "Корупціонер".

Нагадаємо

95-річний актор Джин Гекмен, володар премії "Оскар", помер від серцевої недостатності та пошкодження нирок, ускладнених хворобою Альцгеймера. Також було виявлено, що актор тривалий час не вживав їжу.

Зірка фільмів "Мамонт" і "Ной" Софі Найвайде померла у віці 24 років23.04.25, 16:38 • 8269 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

КультураНовини Світу
Сполучені Штати
Лос-Анджелес
Netflix
Brent
$63.84
Bitcoin
$102,980.50
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,333.90
Ethereum
$2,338.44