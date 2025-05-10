Помер режисер сералів "Твін Пікс" і "Картковий будинок" Джеймс Фолі
Київ • УНН
Американський режисер Джеймс Фолі помер у віці 72 років після тривалої боротьби з раком мозку. Він відомий завдяки фільмам "Пʼятдесят відтінків сірого" та серіалу "Картковий будинок".
Американський режисер Джеймс Фолі, відомий за фільмами "Пʼятдесять відтінків сірого", "Американці" та роботою над серіалом "Картковий будинок" помер на 72 році життя після тривалої боротьби з раком мозку. Про це інформує BBC News, передає УНН.
Деталі
Сумну звістку повідомив прессекретар режисера. За його словами, Джеймс Фолі помер уві сні у своєму будинку в Лос-Анджелесі. До цього режисер понад рік боровся з раком мозку, однак офіційна причина смерті ще невідома.
Фолі розпочав свою кар'єру у 1980-х і швидко здобув визнання в кінематографічному середовищі. Його режисерський стиль поєднував психологічну напругу, емоційну глибину та увагу до акторської гри.
Режисер відомий за двома фільмами "Пʼятдесят відтінків сірого", а саме за двома наступними частинами "Пʼятдесят відтінків темніше", та "Пʼятдесят відтінків свободи".
Він також працював над трьома музичними відео для Мадонни у 1986 році, однак на той час використовував псевдонім Пітер Перчер.
Фолі також знімав епізоди таких популярних серіалів, як "Твін Пікс", "Мільярди" та "Ганнібал". Він зняв 12 епізодів "Карткового будиночка", трилера з Кевіном Спейсі в головній ролі, який став одним з перших оригінальних хітів Netflix.
Серед інших його фільмів - "Американці"(Glengarry Glen Ross) "Страх" (Fear), "Ідеальний незнайомець" і "Корупціонер".
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