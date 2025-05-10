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Умер режиссер сериалов "Твин Пикс" и "Карточный домик" Джеймс Фоли

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Американский режиссер Джеймс Фоли умер в возрасте 72 лет после продолжительной борьбы с раком мозга. Он известен благодаря фильмам "Пятьдесят оттенков серого" и сериалу "Карточный домик".

Умер режиссер сериалов "Твин Пикс" и "Карточный домик" Джеймс Фоли

Американский режиссер Джеймс Фоли, известный по фильмам "Пятьдесят оттенков серого", "Американцы" и работой над сериалом "Карточный домик" умер на 72 году жизни после продолжительной борьбы с раком мозга. Об этом сообщает BBC News, передает УНН.

Детали

Печальное известие сообщил пресс-секретарь режиссера. По его словам, Джеймс Фоли умер во сне в своем доме в Лос-Анджелесе. До этого режиссер больше года боролся с раком мозга, однако официальная причина смерти еще неизвестна.

Фоли начал свою карьеру в 1980-х и быстро получил признание в кинематографической среде. Его режиссерский стиль сочетал психологическое напряжение, эмоциональную глубину и внимание к актерской игре.

Режиссер известен по двум фильмам "Пятьдесят оттенков серого", а именно по двум следующим частям "Пятьдесят оттенков темнее", и "Пятьдесят оттенков свободы".

Он также работал над тремя музыкальными видео для Мадонны в 1986 году, однако в то время использовал псевдоним Питер Перчер.

Фоли также снимал эпизоды таких популярных сериалов, как "Твин Пикс", "Миллиарды" и "Ганнибал". Он снял 12 эпизодов "Карточного домика", триллера с Кевином Спейси в главной роли, который стал одним из первых оригинальных хитов Netflix.

Среди других его фильмов - "Американцы"(Glengarry Glen Ross) "Страх" (Fear), "Идеальный незнакомец" и "Коррупционер".

Напомним

95-летний актер Джин Гекмен, обладатель премии "Оскар", умер от сердечной недостаточности и повреждения почек, осложненных болезнью Альцгеймера. Также было обнаружено, что актер долгое время не употреблял пищу.

Звезда фильмов «Мамонт» и «Ной» Софи Найвайде умерла в возрасте 24 лет23.04.25, 16:38 • 8269 просмотров

Вита Зеленецкая

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