Встановлено причину смерті голлівудської зірки, володаря премії "Оскар" Джина Гекмена
Київ • УНН
95-річний актор Джин Гекмен, володар премії "Оскар", помер від серцевої недостатності та пошкодження нирок, ускладнених хворобою Альцгеймера. Також було виявлено, що актор тривалий час не вживав їжу.
За даними експертизи, у Гекмена перед смертю була серцева недостатність та пошкодження нирок. Передає УНН із посиланням на Fox News.
Деталі
Через два місяці після загадкової смерті володаря премії "Оскар" Джина Гекмена та його дружини Бетсі Аракави, агентством Нью-Мексико опубліковано остаточний результат розтину. Цей висновок опинився у розпорядженні "Fox News". Розтин показав, що у Гекмана було пошкодження нирок, і що він страждав на хворобу Альцгеймера. У документі зазначається, що акторові встановили кардіостимулятор у квітні 2019 року.
Актор не вживав їжі протягом тривалого періоду часу перед смертю. Результати токсикологічного аналізу показали рівень ацетону в організмі 5,3 мг/дл, що зазвичай асоціюється з тривалим голодуванням або кетоацидозом, спричиненим діабетом.
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Розтин показав, що Джин Геккмен помер від гіпертонічної та атеросклеротичної серцево-судинної хвороби - станів, які посилювалися через його похилий вік.
Водночас, хантавірус, як і у його 63-річної дружини Бетсі Аракави, у Геккмена виявити не вдалося.
Нагадаємо
Тіла Джина Гекмена та його дружини Бетсі Аракави були знайдені в їхньому будинку в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, 26 лютого. Акторові було 95 років. Аракава померла у віці 65 років.
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