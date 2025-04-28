Установлена причина смерти голливудской звезды, обладателя премии "Оскар" Джина Хэкмана
Киев • УНН
95-летний актер Джин Хэкмен, обладатель премии "Оскар", умер от сердечной недостаточности и повреждения почек, осложненных болезнью Альцгеймера. Также было обнаружено, что актер длительное время не употреблял пищу.
По данным экспертизы, у Гекмана перед смертью была сердечная недостаточность и повреждение почек. Передает УНН со ссылкой на Fox News.
Детали
Через два месяца после загадочной смерти обладателя премии "Оскар" Джина Гекмена и его жены Бетси Аракавы, агентством Нью-Мексико опубликован окончательный результат вскрытия. Этот вывод оказался в распоряжении "Fox News". Вскрытие показало, что у Гекмана было повреждение почек, и что он страдал болезнью Альцгеймера. В документе отмечается, что актеру установили кардиостимулятор в апреле 2019 года.
Актер не употреблял пищу в течение длительного периода времени перед смертью. Результаты токсикологического анализа показали уровень ацетона в организме 5,3 мг/дл, что обычно ассоциируется с длительным голоданием или кетоацидозом, вызванным диабетом.
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Вскрытие показало, что Джин Геккмен умер от гипертонической и атеросклеротической сердечно-сосудистой болезни - состояний, которые усиливались из-за его преклонного возраста.
В то же время, хантавирус, как и у его 63-летней жены Бетси Аракавы, у Геккмена выявить не удалось.
Напомним
Тела Джина Гекмена и его жены Бетси Аракавы были найдены в их доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, 26 февраля. Актеру было 95 лет. Аракава умерла в возрасте 65 лет.
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