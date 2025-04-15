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Поместье Джина Хэкмана было заражено грызунами - новые подробности смерти актера и его жены

Киев • УНН

 • 32874 просмотра

Поместье Джина Хэкмана и Бетси Аракавы в Нью-Мексико, было заражено грызунами. Причиной смерти Аракавы стал хантавирус, который распространяется через инфицированную мочу грызунов.

Поместье Джина Хэкмана было заражено грызунами - новые подробности смерти актера и его жены

Имение актера Джина Хэкмана и его жены Бетси Аракавы в Нью-Мексико, оцененное в 4 миллиона долларов, было заражено грызунами. Об этом сообщает Page Six, пишет УНН.

Детали

Согласно отчету, полученному TMZ, Департамент общественного здравоохранения штата Нью-Мексико обнаружил мертвых грызунов, экскременты и гнезда в восьми зданиях на территории собственности пары в Нью-Мексико стоимостью 4 миллиона долларов.

Оценка воздействия на окружающую среду была проведена в марте после обнаружения тел Хэкмана и Аракавы 26 февраля.

По данным издания, фекалии были обнаружены в двух небольших домах, трех сараях, трех гаражах и двух транспортных средствах.

Активность грызунов была также обнаружена в трех отдельно стоящих гаражах.

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Департамент общественного здравоохранения установил, что в главном доме пары не обнаружено никаких признаков заражения.

Причиной смерти Аракавы стали грызуны

Результаты вскрытия показали, что 65-летний пианист умер от хантавирусного легочного синдрома (ХЛС), который распространяется через инфицированную мочу, помет и слюну грызунов.

Аракава и Хэкмен, видимо, знали о нашествии вредителей, поскольку вокруг их собственности были расставлены ловушки.

Напомним

Хэкмен и Аракава были найдены мертвыми в своем доме в Санта-Фе, в американском штате Нью-Мексико, 26 февраля. Аракава лежала в ванной комнате рядом с открытой баночкой с пилюльками, а Хэкмана нашли в дверях подсобного помещения. 

Джину Хэкмену было 95 лет, у него была прогрессирующая деменция. 

Первоначально следователи предполагали, что Аракава умерла еще 11 февраля, предположительно, от заболевания, вызванного так называемым хантавирусом. Ей было 65 лет.

Сообщается, что Джин Хэкмен, звезда сериалов "Непрощенный" и "Французский связной" умер 18 числа, то есть в день последней работы его кардиостимулятора, который показал остановку сердца.

18 марта появились новые подробности смерти Хэкмена и его жены. В частности, оказалось, что Бетси Аракава, звонила к врачу 12 февраля, на день позже вероятной даты смерти.

Алина Волянская

Алина Волянская

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