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Вэл Килмер, сыгравший Бэтмена и Джима Моррисона, умер в возрасте 65 лет

Киев • УНН

 • 6484 просмотра

В Лос-Анджелесе в возрасте 65 лет умер голливудский актер Вэл Килмер. Причиной смерти стала пневмония, вызванная раком горла, который у него диагностировали в 2014 году.

Вэл Килмер, сыгравший Бэтмена и Джима Моррисона, умер в возрасте 65 лет

Вэл Килмер, голливудский актер, который попробовал славу главного героя, сыграв Джима Моррисона и Бэтмена, но чей многогранный талант и неуловимая личность также сделали его высококлассным актером второго плана, умер во вторник в Лос-Анджелесе. Ему было 65 лет, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Причиной стала пневмония, сказала его дочь Мерседес Килмер. У Килмера диагностировали рак горла в 2014 году, и позже он выздоровел, сказала она.

Высокий и красивый, как рок-звезда, Килмер на самом деле несколько раз снимался в роли рокера в начале своей карьеры. Он дебютировал в полнометражном фильме в пародии на шпионский фильм времен Холодной войны "Совершенно секретно!" (1984), в котором снялся в роли американского певца, который нравился публике в Берлине, невольно вовлеченного в восточногерманский заговор по воссоединению страны.

Он ярко стилизованно сыграл Моррисона, символ психоделической чувственности, в фильме Оливера Стоуна "The Doors" (1991), а также сыграл эпизодическую роль Наставника - дающего советы Элвиса, как его представлял себе антигеройский протагонист фильма, которого сыграл Кристиан Слэйтер, - в фильме "True Romance" (1993), жестоком приключении с наркотиками, написанном Квентином Тарантино и снятом Тони Скоттом.

Возможно, наиболее известным, наряду с Майклом Китоном и Джорджем Клуни, он был в главной роли (и в костюме летучей мыши) в "Бэтмене навсегда" (1995), сражаясь в Готэм-сити с Двуликим (Томми Ли Джонс) и Загадочником (Джим Керри), хотя ни Килмер, ни фильм не рассматривались как звездные представители франшизы о Бэтмене.

На протяжении всей своей карьеры Килмер часто оставлял впечатление непредсказуемости как у зрителей, так и у режиссеров.

"Большинство актеров признают, что в Вэле есть что-то другое, чем кажется на первый взгляд", - сказал Оливер Стоун в интервью 2007 года для сегмента телесериала "Биография". Дэвид Мамет, драматург и сценарист, который снимал Килмера в политическом триллере "Спартанец" (2004), добавил: "У Вэла как актера есть то, что есть у действительно великих актеров, а именно, они заставляют все звучать как импровизация".

В 2021 году Килмер стал героем документального фильма о нем "Вэл", основанного на десятилетиях архивных съемок.

В интервью The Hollywood Reporter в 2012 году Килмер рассказал о своем отсутствии в мейнстримном Голливуде в течение десятилетия или более и признал, что его карьера была необычной. У него были другие интересы, сказал он; он хотел проводить время со своими детьми.

"Я ни о чем не жалею", - сказал он, добавив: "Это поговорка, но она отчасти верна: как только ты стал звездой, ты навсегда ею остаешься; вопрос только на каком уровне?"

Умер Джин Хэкмен, легенда Голливуда, известный по фильмам «Французский связной», «Бонни и Клайд»27.02.2025, 11:52 • 27582 просмотра

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