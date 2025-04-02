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Вел Кілмер, який зіграв Бетмена та Джима Моррісона, помер у віці 65 років

Київ • УНН

 • 6494 перегляди

У Лос-Анджелесі у віці 65 років помер голлівудський актор Вел Кілмер. Причиною смерті стала пневмонія, викликана раком горла, який у нього діагностували у 2014 році.

Вел Кілмер, який зіграв Бетмена та Джима Моррісона, помер у віці 65 років

Вел Кілмер, голлівудський актор, який скуштував слави головного героя, зігравши Джима Моррісона та Бетмена, але чий багатогранний талант і невловима особистість також зробили його висококласним актором другого плану, помер у вівторок у Лос-Анджелесі. Йому було 65 років, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

Причиною стала пневмонія, сказала його дочка Мерседес Кілмер. У Кілмера діагностували рак горла в 2014 році, і пізніше він одужав, сказала вона.

Високий і красивий, як рок-зірка, Кілмер насправді кілька разів знімався в ролі рокера на початку своєї кар'єри. Він дебютував у повнометражному фільмі в пародії на шпигунський фільм часів Холодної війни "Цілком таємно!" (1984), у якому знявся в ролі американського співака, який подобався публіці в Берліні, мимоволі втягнутого в східнонімецьку змову з возз'єднання країни.

Він яскраво стилізовано зіграв Моррісона, символ психоделічної чуттєвості, у фільмі Олівера Стоуна "The Doors" (1991), а також зіграв епізодичну роль Наставника - який дає поради Елвіса, як його уявляв собі антигеройський протагоніст фільму, якого зіграв Крістіан Слейтер, - у фільмі "True Romance" (1993), жорстокій пригоді з наркотиками, написаній Квентіном Тарантіно і знятій Тоні Скоттом.

Можливо, найбільш відомим, поряд з Майклом Кітоном і Джорджем Клуні, він був у головній ролі (і в костюмі кажана) в "Бетмені назавжди" (1995), борючись у Готем-сіті з Дволиким (Томмі Лі Джонс) і Загадником (Джим Керрі), хоча ні Кілмер, ні фільм не розглядалися як зіркові представники франшизи про Бетмена.

Протягом усієї своєї кар'єри Кілмер часто залишав враження непередбачуваності як у глядачів, так і у режисерів.

"Більшість акторів визнають, що у Велі є щось інше, ніж здається на перший погляд", - сказав Олівер Стоун в інтерв'ю 2007 року для сегмента телесеріалу "Біографія". Девід Мамет, драматург і сценарист, який знімав Кілмера в політичному трилері "Спартанець" (2004), додав: "У Вела як актора є те, що є у дійсно великих акторів, а саме, вони змушують все звучати як імпровізація".

У 2021 році Кілмер став героєм документального фільму про нього "Вел", заснованого на десятиліттях архівних зйомок.

В інтерв'ю The Hollywood Reporter у 2012 році Кілмер розповів про свою відсутність у мейнстрімному Голлівуді протягом десятиліття або більше і визнав, що його кар'єра була незвичайною. У нього були інші інтереси, сказав він; він хотів проводити час зі своїми дітьми.

"Я ні про що не шкодую", - сказав він, додавши: "Це приказка, але вона частково вірна: як тільки ти став зіркою, ти назавжди нею залишаєшся; питання тільки? на якому рівні?"

Помер Джин Гекмен, легенда Голлівуду, відомий за фільмами "Французький зв’язковий", "Бонні і Клайд"27.02.2025, 11:52 • 27582 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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