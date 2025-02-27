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Умер Джин Хэкмен, легенда Голливуда, известный по фильмам «Французский связной», «Бонни и Клайд»

Киев  •  УНН

 • 9502 просмотра

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95-летнего голливудского актера Джина Гекмена и его 63-летнюю жену Бетси Аракаву обнаружили мертвыми в их доме в Санта-Фе. Гекмен был известен ролями в фильмах «Французский связной», «Бонни и Клайд» и «Непрощенный».

Джин Хэкман, незабываемый актер 70-ых или "золотого десятилетия" Голливуда, а также 80-ых и 90-ых, умер в возрасте 95 лет.

Передает УНН со ссылкой на BBC и Rai News.

Детали

Известный американский актер 95-летний Джин Гекмен и его жена 63-летняя Бетси Аракава, классическая пианистка, были найдены в четверг в своем доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико (США), вместе с собакой.

В заявлении шерифа округа Санта-Фе в Нью-Мексико говорится: 

Мы можем подтвердить, что Джин Гекмен и его жена были найдены мертвыми в среду днем в своем доме на Сансет-Трейл

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Хэкмен родился 30 января 1930 года в Сан-Бернардино, Калифорния, имел трудные детство и юность из-за отношения отца, который впоследствии покинул семью, когда Джину было 13 лет. В 16 лет, солгав о своем возрасте, он записался в ВМС США, прослужил пять лет, в основном радистом, и был дислоцирован в Китае и Японии.

После службы в армии, он решил заняться актерством. Хэкмен поселился в Лос-Анджелесе, где получил небольшие роли второго плана, но решил, что театр - его любимое дело, и переехал в Нью-Йорк, чтобы попытать счастья на сцене Бродвея. Это удалось не сразу:

Я прожил в Нью-Йорке около восьми лет, прежде чем нашел работу. Я продавал женскую обувь, полировал кожаную мебель, водил грузовик.

- рассказывал Гекмен.

С 1963 года Хэкмен начал играть в постановках Off-Broadway и небольших ролях на телевидении. Впоследствии он привлёк внимание голливудских продюсеров и совершил обратное путешествие в Лос-Анджелес, чтобы принять участие в фильме "Бонни и Клайд", где он сыграл брата главного героя Уоррена Битти (Клайд). 

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Джин Хэкмен начал делать себе имя в 1970-х годах, став исполнителем главной роли нью-йоркского детектива Джимми "Папая" Дойла в фильме "Французский связной". Также он появился в фильме-катастрофе 1972 года "Приключение Посейдона" (The Poseidon Adventure).

Более 100 фильмов в карьере Джина Хэкмена. Начиная с 1960-х годов, он непревзойденно играл злодея, или безжалостных, аморальных персонажей, которые несли в себе циничный сарказм.

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Он также снялся в хитовых фильмах "Сбежавшее жюри" и "Разговор" Фрэнсиса Форда Копалли, а также в "Семейке Тененбаум" Уэса Андерсона.

Хэкмен получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль за роль Джимми "Попая" Дойла в триллере Уильяма Фридкина 1971 года "Французский связной", а также премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана за роль Маленького Билла Даггетта в вестерне Клинта Иствуда "Непрощенный" 1992 года.

Его последнее появление на большом экране было в роли Монро Коула в фильме "Добро пожаловать в Муспорт" в 2004 году.

Гекмен и его первая жена, Фэй Мальтезе, были вместе 30 лет и вырастили троих детей, прежде чем развелись в 1986 году.

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В последние годы жизни он и его вторая жена Бетси, классическая пианистка, оставались вне поля зрения публики, за исключением редкого совместного появления на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в 2003 году. Тогда Хэкмен получил награду имени Сесила Б. де Милля.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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