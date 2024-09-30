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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Джон Эштон, актер фильма "Полицейский из Беверли-Хиллз", умер в возрасте 76 лет

Джон Эштон, актер фильма "Полицейский из Беверли-Хиллз", умер в возрасте 76 лет

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 12:52  •  5270 просмотра

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Американский актер Джон Эштон, известный по роли Таггарта в фильмах «Полицейский из Беверли-Хиллз», умер в возрасте 76 лет. Он также снимался в сериалах «Коджак», «Коломбо» и «Команда А».

Джон Эштон прославился в образе полицейского Таггарда в трилогии "Полицейский из Беверли-Хиллз", но также запомнился зрителям исполнением ролей в сериалах "Коджак", "Коломбо" и "Команда А".

Пишет УНН со ссылкой на bfmtv.

Американский актер и звезда саги "Полицейский из Беверли-Хиллз" умер в четверг 26 сентября в Колорадо, в возрасте 76 лет. О смерти Эштона сообщила его семья. Причина смерти пока что не известна.

Справка

В сериале "Полиция Беверли-Хиллз" Эштон в роли Джона Таггарта был неотъемлемой частью трио вокруг Акселя Фоли (его играл Эдди Мерфи). Из них троих Таггарт был самым законопослушным копом, который всегда конфликтовал с Фоли.

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Эштон снялся в первых двух фильмах. Также Эштон участвовал в четвертой части, которая вышла на Netflix в июле прошлого года.

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Джон Эштон родился в 1948 году в Спрингфилде, штат Массачусетс, снялся в нескольких эпизодах "Далласа", а также в сериалах "Коджак", "Коломбо", "M.A.S.H." и "Чудо-женщина" в 1970-х годах. Затем он появился в "Команде А", "Пятом измерении" и нескольких мини-сериалах в течение следующего десятилетия.

Он также сыграл ряд киноролей: "Вне подозрений" в 1986 году, „Полуночный бег" (с Робертом Де Ниро) в 1988 году. Он также появился в фильме Бена Аффлека "Пропавший ребенок" в 2007 году.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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