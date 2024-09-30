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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Автор песен Джонни Кэша и Элвиса Пресли: умер Крис Кристофферсон, кантри-звезда и актер

Автор песен Джонни Кэша и Элвиса Пресли: умер Крис Кристофферсон, кантри-звезда и актер

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 07:57  •  1970 просмотра

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Крис Кристофферсон, известный кантри-музыкант и актер, умер в возрасте 88 лет на Гавайях. Он был автором хитов для Элвиса Пресли и Джонни Кэша, а также обладателем премии «Золотой глобус» за актерскую работу.

Друг Боба Дилана, Джонни Кэша и Дженис Джоплин, звезда фильмов «Врата небесные» и «Пэт Гаррет и Билли Кид», Крис Кристофферсон умер в возрасте 88 лет.

Пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу Кристофферсона.

Американский актер и звезда кантри умер в эту субботу, 28 сентября 2024 года, на Гавайях. Об этом сообщила в воскресенье его семья.

«Крис Кристофферсон мирно скончался в субботу в своем доме ... Когда вы увидите радугу, знайте, что именно она улыбается всем нам» - говорится в сообщении на странице Facebook.

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Кристофферсон стал известным благодаря своим песням, таким как «Help Me Make It Through the Night» и «Me and Bobby McGee». Кавер Дженис Джоплин на песню «Me and Bobby McGee» стал значительным хитом в 1971 году.

Кристофферсон написал песни для десятков кантри-исполнителей. Также выпустил в общей сложности восемнадцать альбомов. Каверы на его песни исполняли такие артисты, как Элвис Пресли, Джонни Кэш и Джерри Ли Льюис. Обладатель нескольких премий Грэмми, Кристофферсон вошел в Зал славы авторов песен в 1985 году и в Зал славы кантри-музыки в 2004 году.

Он также был известен некоторыми заметными ролями в кино. Отметился в фильме «Пэт Гарретт и Билли Кид» режиссера Сэма Пекинпа в 1973 году.

Получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль за роль в фильме 1976 года «Звезда родилась» с Барброй Стрейзанд.

Умерла актриса Мэгги Смит, известная по фильмам о Гарри Поттере27 сентября 2024, 13:28 • 12127 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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