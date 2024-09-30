Автор пісень Джонні Кеша та Елвіса Преслі: помер Кріс Крістофферсон, кантрі-зірка та актор

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54535 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 102224 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 140318 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 116436 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 108739 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113590 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 138747 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75138 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83605 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176863 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
75 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 24050 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 29368 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 28082 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 19786 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 33025 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 140319 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 138748 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176863 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515672 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595274 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5658 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 28082 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 29368 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 34907 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58976 перегляди
Актуальне
Автор пісень Джонні Кеша та Елвіса Преслі: помер Кріс Крістофферсон, кантрі-зірка та актор

Автор пісень Джонні Кеша та Елвіса Преслі: помер Кріс Крістофферсон, кантрі-зірка та актор

Київ • УНН

 • 16464 перегляди

Кріс Крістофферсон, відомий кантрі-музикант та актор, помер у віці 88 років на Гаваях. Він був автором хітів для Елвіса Преслі та Джонні Кеша, а також володарем премії "Золотий глобус" за акторську роботу.

Друг Боба Ділана, Джонні Кеша і Дженіс Джоплін, зірка фільмів "Брама небесна" та "Пет Гаррет і Біллі Кід", Кріс Крістофферсон помер у віці 88 років.

Пише УНН із посиланням на Facebook-сторінку Кристофферсона.

Американський актор і зірка кантрі помер цієї суботи, 28 вересня 2024 року, на Гаваях. Про це повідомила в неділю його сім'я.

"Кріс Крістофферсон мирно помер у суботу у своєму будинку .. Коли ви побачите веселку, знайте, що саме вона посміхається всім нам" - ідеться у повідомленні на сторінці Facebook.

Image

Крістофферсон став відомим завдяки своїм пісням, таким як "Help Me Make It Through the Night" і "Me and Bobby McGee". Кавер Дженіс Джоплін на пісню "Me and Bobby McGee" став значним хітом у 1971 році.

Крістофферсон написав пісні для десятків кантрі-виконавців. Також випустив загалом вісімнадцять альбомів. Кавери на його пісні виконували такі артисти, як Елвіс Преслі, Джонні Кеш та Джеррі Лі Льюїс. Володар кількох премій Греммі, Крістофферсон увійшов до Зали слави авторів пісень 1985 року і до Зали слави кантрі-музики 2004 року.

Він також був відомий деякими помітними ролями у кіно. Відзначився у фільмі "Пет Гарретт і Біллі Кід" режисера Сема Пекінпа в 1973 році.

Отримав "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль за роль у фільмі 1976 "Зірка народилася" з Барброю Стрейзанд.

Померла акторка Меггі Сміт, відома за фільмами про Гаррі Поттера27.09.24, 16:28 • 13945 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

КультураНовини Світу
havaiГаваї
facebookFacebook

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.46
Bitcoin
$87,495.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,043.19
Ethereum
$2,081.24