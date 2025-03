Автор пісень Джонні Кеша та Елвіса Преслі: помер Кріс Крістофферсон, кантрі-зірка та актор

Друг Боба Ділана, Джонні Кеша і Дженіс Джоплін, зірка фільмів "Брама небесна" та "Пет Гаррет і Біллі Кід", Кріс Крістофферсон помер у віці 88 років.

Пише УНН із посиланням на Facebook-сторінку Кристофферсона.

Американський актор і зірка кантрі помер цієї суботи, 28 вересня 2024 року, на Гаваях. Про це повідомила в неділю його сім'я.

"Кріс Крістофферсон мирно помер у суботу у своєму будинку .. Коли ви побачите веселку, знайте, що саме вона посміхається всім нам" - ідеться у повідомленні на сторінці Facebook.

Крістофферсон став відомим завдяки своїм пісням, таким як "Help Me Make It Through the Night" і "Me and Bobby McGee". Кавер Дженіс Джоплін на пісню "Me and Bobby McGee" став значним хітом у 1971 році.

Крістофферсон написав пісні для десятків кантрі-виконавців. Також випустив загалом вісімнадцять альбомів. Кавери на його пісні виконували такі артисти, як Елвіс Преслі, Джонні Кеш та Джеррі Лі Льюїс. Володар кількох премій Греммі, Крістофферсон увійшов до Зали слави авторів пісень 1985 року і до Зали слави кантрі-музики 2004 року.

Він також був відомий деякими помітними ролями у кіно. Відзначився у фільмі "Пет Гарретт і Біллі Кід" режисера Сема Пекінпа в 1973 році.

Отримав "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль за роль у фільмі 1976 "Зірка народилася" з Барброю Стрейзанд.

