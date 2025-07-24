У Києві попрощалися з командиром бригади "Лють" Максимом Казбаном

У четвер, 24 липня, у Києві попрощалися із командиром Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максимом Казбаном. Про це повідомляє МВС України, пише УНН.

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Попрощатися із Героєм прийшли Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, Голова Національної поліції України Іван Вигівський, заступники керівників відомств, бойові командири, побратими, рідні, друзі та колеги.

Максима Казбана поховали на Алеї воїнів на Байковому кладовищі. Він щодня доводив, що честь, обов’язок і любов до України — це не слова, а вибір серця - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

22 липня командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан загинув у ДТП на Донеччині.