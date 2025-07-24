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У Києві попрощалися з командиром бригади "Лють" Максимом Казбаном

Київ • УНН

 • 4070 перегляди

У Києві відбулося прощання з командиром Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максимом Казбаном, який загинув у ДТП на Донеччині. Його поховали на Алеї воїнів Байкового кладовища.

У Києві попрощалися з командиром бригади "Лють" Максимом Казбаном

У четвер, 24 липня, у Києві попрощалися із командиром Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максимом Казбаном. Про це повідомляє МВС України, пише УНН.

Деталі

Попрощатися із Героєм прийшли Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, Голова Національної поліції України Іван Вигівський, заступники керівників відомств, бойові командири, побратими, рідні, друзі та колеги.

Максима Казбана поховали на Алеї воїнів на Байковому кладовищі. Він щодня доводив, що честь, обов’язок і любов до України — це не слова, а вибір серця

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

22 липня командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан загинув у ДТП на Донеччині.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКиїв
Національна поліція України
Донецька область
Міністерство внутрішніх справ України
Ігор Клименко
Київ
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