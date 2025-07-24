В Киеве простились с командиром бригады "Лють" Максимом Казбаном
Киев • УНН
В Киеве состоялось прощание с командиром Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максимом Казбаном, погибшим в ДТП в Донецкой области. Его похоронили на Аллее воинов Байкового кладбища.
В четверг, 24 июля, в Киеве простились с командиром Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максимом Казбаном. Об этом сообщает МВД Украины, пишет УНН.
Детали
Проститься с Героем пришли Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, заместители руководителей ведомств, боевые командиры, побратимы, родные, друзья и коллеги.
Максима Казбана похоронили на Аллее воинов на Байковом кладбище. Он ежедневно доказывал, что честь, долг и любовь к Украине — это не слова, а выбор сердца
Напомним
22 июля командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан погиб в ДТП в Донецкой области.