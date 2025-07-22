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Помер легендарний рок-музикант Оззі Осборн
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Помер легендарний рок-музикант Оззі Осборн
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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У ДТП на Донеччині загинув командир бригади "Лють" Максим Казбан

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан загинув сьогодні у ДТП на Донеччині.

У ДТП на Донеччині загинув командир бригади "Лють" Максим Казбан

Сьогодні загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан. Про це повідомив глава Нацполіції Іван Вигівський, передає УНН.

Сьогодні у ДТП на Донеччині загинув командир Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" Максим Казбан. Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи… Справжній воїн та патріот своєї країни 

- написав Вигівський.

На Харківщині через ворожу атаку FPV-дронів загинув поліцейський24.05.25, 11:25 • 3447 переглядiв

Глава Нацполіції висловив співчуття рідним, близьким Максима Казбана та "усім поліцейським, кому пощастило його знати".

Спочивай з миром, Максиме. Честь. Назавжди в строю… 

- резюмував Вигівський.
Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКримінал та НП
Національна поліція України
Донецька область
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