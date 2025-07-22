У ДТП на Донеччині загинув командир бригади "Лють" Максим Казбан
Київ • УНН
Командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан загинув сьогодні у ДТП на Донеччині.
Сьогодні загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан. Про це повідомив глава Нацполіції Іван Вигівський, передає УНН.
Сьогодні у ДТП на Донеччині загинув командир Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" Максим Казбан. Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи… Справжній воїн та патріот своєї країни
На Харківщині через ворожу атаку FPV-дронів загинув поліцейський24.05.25, 11:25 • 3447 переглядiв
Глава Нацполіції висловив співчуття рідним, близьким Максима Казбана та "усім поліцейським, кому пощастило його знати".
Спочивай з миром, Максиме. Честь. Назавжди в строю…