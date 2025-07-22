У ДТП на Донеччині загинув командир бригади "Лють" Максим Казбан

Сьогодні загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан. Про це повідомив глава Нацполіції Іван Вигівський, передає УНН.

Сьогодні у ДТП на Донеччині загинув командир Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" Максим Казбан. Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи… Справжній воїн та патріот своєї країни - написав Вигівський.

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Глава Нацполіції висловив співчуття рідним, близьким Максима Казбана та "усім поліцейським, кому пощастило його знати".