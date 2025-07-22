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В ДТП в Донецкой области погиб командир бригады "Лють" Максим Казбан

Киев • УНН

 • 2612 просмотра

Командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан погиб сегодня в ДТП в Донецкой области.

В ДТП в Донецкой области погиб командир бригады "Лють" Максим Казбан

Сегодня погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан. Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский, передает УНН.

Сегодня в ДТП в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан. Человек чести и слова. Мужества и силы духа. Тот, за кем шли сотни в самые тяжелые времена… Настоящий воин и патриот своей страны 

- написал Выговский.

В Харьковской области из-за вражеской атаки FPV-дронов погиб полицейский24.05.25, 11:25 • 3469 просмотров

Глава Нацполиции выразил соболезнования родным, близким Максима Казбана и "всем полицейским, кому посчастливилось его знать".

Покойся с миром, Максим. Честь. Навсегда в строю… 

- резюмировал Выговский.

Справка

Максим Казбан начал свой путь в 2014 году в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. Принимал активное участие в противостоянии вооруженной агрессии РФ против Украины, а именно:

- продвижение противника с территории АР Крым в районе населенного пункта Геническ вдоль Арабатской Стрелки;

- освобождение населенного пункта Лиман;

- в боях в районах населенных пунктов Северск – Закотное;

- июнь – август сдерживание продвижения войск РФ через государственную границу Украины в районе населенного пункта Дьяково, во время чего попали в окружение, в котором находились полтора месяца;

- проведение рейда на оккупированных территориях Донецкой области;

- около 6 месяцев принимал участие в планировании и управлении огневым поражением противника во время ведения оборонительных действий Донецкого аэропорта.

Впоследствии с 2015 года проходил службу в подразделении Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины, где неоднократно принимал участие в специальных оперативно-боевых мероприятиях в зоне АТО и во время полномасштабной войны с РФ.

Одной из которых была специальная операция возле Чернобаевки, во время которой российские войска понесли значительные потери, был уничтожен руководящий состав, вооружение и техника, которые были размещены на аэродроме.

С июля 2023 года занимал должность первого заместителя командира бригады. Под его руководством было проведено немало штурмовых операций. Организовывал планирование и управление штурмовых действий подразделений, в результате которых освобожден и возвращен под контроль Украины населенный пункт Клещеевка Донецкой области.

Также он спланировал и обеспечил разведывательные, наступательные, штурмовые и оборонительные операции в районе населенного пункта Курдюмовка, Майорск Донецкой области. Лично корректировал огнем артиллерии.

С сентября 2024 года – командир бригады "Лють".

Под его руководством Воины бригады первыми встретили врага на Торецком направлении. Прошли самые ожесточенные бои и не отдали врагу без боя ни одного метра нашей земли

Был награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, медалью "За военную службу Украине", нагрудным знаком СБУ "За отвагу", нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженных сил Украины "Стальной крест", а также дважды награжден отличием "Огнестрельное оружие".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Донецкая область
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