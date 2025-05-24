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В Харьковской области из-за вражеской атаки FPV-дронов погиб полицейский

Киев • УНН

 • 600 просмотра

На Харьковском направлении группа полицейских попала под обстрел FPV-дронов. Сержант полиции Юрий Баранов получил тяжелые травмы и скончался в медицинском пункте.

В Харьковской области из-за вражеской атаки FPV-дронов погиб полицейский

На Харьковском направлении в результате атаки российских войск FPV-дронами во время выполнения боевого задания погиб полицейский Харьковщины, сообщили в ГУНП в области в субботу, пишет УНН.

Детали

"23 мая на Харьковском направлении во время выполнения боевого задания по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии противника группа полицейских попала под обстрел вражеских ударных FPV-дронов. Среди них был сержант полиции Юрий Баранов. Полицейский получил тяжелые травмы. Его доставили в медицинский пункт, где он, к сожалению, скончался", - говорится в сообщении.

"Полицейскому навсегда осталось 35. Без мужа осталась жена, без отца - 11-летняя дочь, без сына - мать. Юрий был примером мужества и чести. Руководство и коллектив полиции Харьковщины выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память герою! Навсегда в строю…" - указали в полиции региона.

Дополнение

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в Харьковской области за минувшие сутки вражеским ударам подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области.

"В результате вражеских обстрелов погибли четыре человека, еще семеро пострадали", - отметили в полиции Харьковщины.

Как сообщил глава ОВА, в результате обстрелов в городе Купянск погибли два 60-летних мужчины, пострадал 49-летний мужчина; в городе Чугуев погибла 33-летняя женщина, пострадали 58-летний мужчина и 67-летняя женщина; в поселке Старый Салтов пострадали мужчины 45 и 47 лет; в селе Вильхуватка погибла 78-летняя женщина, пострадали женщины 61 и 80 лет.

Враг, по его словам, активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 3 ракеты; 4 КАБ; 2 fpv-дроны; 6 БпЛА типа "Герань-2"; 9 БпЛА (тип уточняется).

За сутки повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Купянском районе повреждены 10 частных домов, здание коммунального предприятия, 2 авто, складское помещение; в Чугуевском районе поврежден частный дом, складское помещение, автокран; в Изюмском районе повреждены 3 частных дома.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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