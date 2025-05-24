На Харківщині через ворожу атаку FPV-дронів загинув поліцейський

$41.500.00
46.930.00
ukenru
Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників
08:00 • 10592 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

06:14 • 14743 перегляди

Над Україною збили 6 з 14 балістичних ракет та знешкодили 245 з 250 ворожих дронів

Ексклюзив
23 травня, 14:43 • 80627 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну

23 травня, 14:05 • 88247 перегляди

Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський

23 травня, 12:17 • 65368 перегляди

Уряд доповнив перелік корисних копалин загальнодержавного значення: для чого

23 травня, 11:54 • 78003 перегляди

"Він був всюди свій": у Києві попрощалися з Максимом Неліпою

Ексклюзив
23 травня, 11:31 • 67783 перегляди

Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам

Ексклюзив
23 травня, 10:55 • 53101 перегляди

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних, який проігнорував два судових засідання через поїздку за кордон, не отримував на неї дозволу – САП

23 травня, 09:52 • 52015 перегляди

Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між рф та Україною

Ексклюзив
23 травня, 08:36 • 46995 перегляди

Як обрати надійний сонцезахисний засіб для дітей і дорослих: поради дерматолога

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4.3м/с
47%
748мм
Популярнi новини

Комбінований обстріл Києва: багато постраждалих, пожежі та пошкодження в кількох районах

23 травня, 23:19 • 13865 перегляди

У масштабній спецоперації викрито кіберзлочинну мережу з рф, що заразила 300 тис. комп'ютерів по всьому світу

24 травня, 01:54 • 7368 перегляди

Війська рф просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині - DeepState

24 травня, 02:22 • 10199 перегляди

У ДСНС показали наслідки російської масованої атаки дронів та балістики на Київ цієї ночі: фото

24 травня, 02:43 • 14731 перегляди

Окупанти знову атакували припортову інфраструктуру Одещини

07:54 • 7120 перегляди
Публікації

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

08:00 • 10596 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

23 травня, 14:43 • 80630 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 174406 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 268414 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 348625 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Каш Пател

Віталій Кличко

Джо Байден

Юрій Ігнат

Марко Рубіо

Актуальні місця

Київ

Київська область

Донецька область

Європа

Италия

Реклама
УНН Lite

У Біллі Джоела діагностовано рідкісне захворювання мозку, концерти скасовано

23 травня, 19:29 • 11904 перегляди

Вихід другої частини "Диявол носить Prada" очікується 1 травня 2026 року

23 травня, 18:15 • 13218 перегляди

Лелека Грицик викинув найслабше лелеченя з гнізда: в якому стані малеча

23 травня, 17:58 • 18033 перегляди

Зірка "Гаррі Поттера" Віктор Крам пережив екстрену операцію

23 травня, 15:23 • 26662 перегляди

Гол Мессі як витвір мистецтва: аукціонний дім представить унікальний AI-проєкт, присвячений легендарному моменту у футболі

23 травня, 14:47 • 29155 перегляди
Актуальне

The Guardian

Шахед-136

Північний потік — 2

9K720 Iskander

Безпілотний літальний апарат

На Харківщині через ворожу атаку FPV-дронів загинув поліцейський

Київ • УНН

 • 606 перегляди

На Харківському напрямку група поліцейських потрапила під обстріл FPV-дронів. Сержант поліції Юрій Баранов отримав тяжкі травми та помер у медичному пункті.

На Харківщині через ворожу атаку FPV-дронів загинув поліцейський

На Харківському напрямку внаслідок атаки російських військ FPV-дронами під час виконання бойового завдання загинув поліцейський Харківщини, повідомили у ГУНП в області у суботу, пише УНН.

Деталі

"23 травня на Харківському напрямку під час виконання бойового завдання з відсічі та стримування збройної агресії противника група поліцейських потрапила під обстріл ворожих ударних FPV-дронів. Серед них був сержант поліції Юрій Баранов. Поліцейський отримав тяжкі травми. Його доставили до медичного пунтку, де він, на жаль, помер", - ідеться у повідомленні.

"Поліцейському назавжди залишилося 35. Без чоловіка залишилася дружина, без батька - 11-річна донька, без сина - мати. Юрій був прикладом мужності та честі. Керівництво та колектив поліції Харківщини висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам’ять герою! Назавжди в строю…" - вказали у поліції регіону.

Доповнення

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Харківській області минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.

"Внаслідок ворожих обстрілів загинули чотири людини, ще семеро постраждали", - зазначили у поліції Харківщини.

Як повідомив голова ОВА, внаслідок обстрілів у місті Куп’янськ загинули два 60-річні чоловіки, постраждав 49-річний чоловік; у місті Чугуїв загинула 33-річна жінка, постраждали 58-річний чоловік і 67-річна жінка; у селищі Старий Салтів постраждали чоловіки 45 і 47 років; у селі Вільхуватка загинула 78-річна жінка, постраждали жінки 61 і 80 років.

Ворог, з його слів, активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 3 ракети; 4 КАБ; 2 fpv-дрони; 6 БпЛА типу "Герань-2"; 9 БпЛА (тип уточнюється).

За добу пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Куп’янському районі пошкоджено 10 приватних будинків, будівля комунального підприємства, 2 авто, складське приміщення; у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, складське приміщення, автокран; у Ізюмському районі пошкоджено 3 приватні будинки.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Харківська область
Brent
$64.89
Bitcoin
$108,246.90
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,360.50
Ethereum
$2,558.71