На Харківщині через ворожу атаку FPV-дронів загинув поліцейський
Київ • УНН
На Харківському напрямку група поліцейських потрапила під обстріл FPV-дронів. Сержант поліції Юрій Баранов отримав тяжкі травми та помер у медичному пункті.
На Харківському напрямку внаслідок атаки російських військ FPV-дронами під час виконання бойового завдання загинув поліцейський Харківщини, повідомили у ГУНП в області у суботу, пише УНН.
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"23 травня на Харківському напрямку під час виконання бойового завдання з відсічі та стримування збройної агресії противника група поліцейських потрапила під обстріл ворожих ударних FPV-дронів. Серед них був сержант поліції Юрій Баранов. Поліцейський отримав тяжкі травми. Його доставили до медичного пунтку, де він, на жаль, помер", - ідеться у повідомленні.
"Поліцейському назавжди залишилося 35. Без чоловіка залишилася дружина, без батька - 11-річна донька, без сина - мати. Юрій був прикладом мужності та честі. Керівництво та колектив поліції Харківщини висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам’ять герою! Назавжди в строю…" - вказали у поліції регіону.
Доповнення
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Харківській області минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.
"Внаслідок ворожих обстрілів загинули чотири людини, ще семеро постраждали", - зазначили у поліції Харківщини.
Як повідомив голова ОВА, внаслідок обстрілів у місті Куп’янськ загинули два 60-річні чоловіки, постраждав 49-річний чоловік; у місті Чугуїв загинула 33-річна жінка, постраждали 58-річний чоловік і 67-річна жінка; у селищі Старий Салтів постраждали чоловіки 45 і 47 років; у селі Вільхуватка загинула 78-річна жінка, постраждали жінки 61 і 80 років.
Ворог, з його слів, активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 3 ракети; 4 КАБ; 2 fpv-дрони; 6 БпЛА типу "Герань-2"; 9 БпЛА (тип уточнюється).
За добу пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Куп’янському районі пошкоджено 10 приватних будинків, будівля комунального підприємства, 2 авто, складське приміщення; у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, складське приміщення, автокран; у Ізюмському районі пошкоджено 3 приватні будинки.