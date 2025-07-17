"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay

На концерті гурту Coldplay в Бостоні камера поцілунків несподівано показала інтимні обійми генерального директора IT-компанії Astronomer Енді Байрона та його HR-директорки Крістін Кебот, які прийшли на захід удвох. Проблема у тому, що Байрон - одружений. Тож, коли його службовий роман потрапив на відео, яке миттєво стало вірусним, підірвавши репутацію відомого CEO. Про це пише УНН із посиланням на The Sun.

Камера поцілунків (kiss-cam) зазвичай шукає закохані пари на трибунах і виводить зображення їхніх романтичних моментів на великий екран. Цього разу в об’єктив потрапили CEO великої IT-компанії Astronomer Енді Байрон та директорка з персоналу цієї ж компанії Крістін Кебот.

Коли камера зосередилася на них, фронтмен Coldplay Кріс Мартін прокоментував: "О, подивіться на цих двох". Від цієї фрази трибуни просто вибухнули сміхом. Мартін продовжив жартувати: "О що... або у них роман, або вони дуже сором’язливі".

Байрон одразу відпустив Кебот і буквально втік за бар’єр, а жінка сховала обличчя в долонях. Все через те, що Байрон - одружений чоловік, який публічно створює імідж зразкового сім’янина. Його дружина - зовсім не Крістін, що й викликало бурхливу реакцію спільноти.

Доповнення

За даними LinkedIn, Байрон очолює Astronomer з липня 2023 року, і статки фірми оцінюються у понад 1,3 мільярда доларів. Крістін Кебот, яка приєдналася до команди дев’ять місяців тому, вказує у своєму профілі, що вміє "завойовувати довіру співробітників усіх рівнів, від генеральних директорів до асистентів".

Після її призначення у листопаді, Байрон публічно похвалив Кебот, написавши, що вона має "виняткове лідерство та глибокий досвід в управлінні талантами".

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