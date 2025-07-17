"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay

$41.810.01
48.520.28
ukenru
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
14:31 • 70948 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
14:29 • 62493 перегляди
Нові посади - старі обличчя: хто з міністрів зберіг портфель, а хто змінив крісло
13:18 • 59251 перегляди
ВР призначила Шмигаля новим міністром оборони
17 липня, 12:10 • 82709 перегляди
Піде у РНБО? Посаду для Умєрова оберуть в п'ятницю - джерела
17 липня, 10:24 • 80640 перегляди
Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою з питань співпраці зі США
17 липня, 08:49 • 91300 перегляди
Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром
17 липня, 04:00 • 422168 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф
16 липня, 18:08 • 168928 перегляди
У ВР пояснили, що буде з Міністерством єдності
16 липня, 17:16 • 166755 перегляди
Шмигаль стане міністром оборони, а Сметанін очолить “Укроборонпром” - Зеленський
Ексклюзив
16 липня, 14:51 • 118906 перегляди
"Це неадекватно": українці обурені державним фінансуванням депутата Кузьміних, підозрюваного у хабарництві
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0м/с
75%
746мм
Популярнi новини
Стрілянина на полігоні на Чернігівщині: курсант застрелив двох інструкторів, його затримали17 липня, 09:17 • 111150 перегляди
Свириденко прокоментувала процедуру призначення нового голови БЕБ17 липня, 09:33 • 77845 перегляди
Рада "оновила" Кабмін: хто куди "пересів"?17 липня, 12:17 • 39358 перегляди
Глухий кут: фармацевтичний ринок вже пʼятий місяць чекає на нові правила маркетингу17 липня, 12:17 • 104308 перегляди
Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома13:10 • 90456 перегляди
Публікації
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва14:31 • 70941 перегляди
Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома13:10 • 91355 перегляди
Глухий кут: фармацевтичний ринок вже пʼятий місяць чекає на нові правила маркетингу17 липня, 12:17 • 105217 перегляди
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі17 липня, 05:55 • 296005 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф17 липня, 04:00 • 422154 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Шмигаль Денис Анатолійович
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Угорщина
Черкаська область
Реклама
УНН Lite
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17:00 • 16092 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського13:55 • 32707 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень17 липня, 07:35 • 153840 перегляди
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика16 липня, 09:55 • 219201 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі16 липня, 07:38 • 234748 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Іскандер (ОТРК)
Forbes
TikTok

"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay

Київ • УНН

 • 16101 перегляди

Генеральний директор IT-компанії Astronomer Енді Байрон та HR-директорка Крістін Кебот були зафіксовані "камерою поцілунків" на концерті Coldplay. Відео, що стало вірусним, викрило їхній службовий роман, оскільки Байрон є одруженим чоловіком.

"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay

На концерті гурту Coldplay в Бостоні камера поцілунків несподівано показала інтимні обійми генерального директора IT-компанії Astronomer Енді Байрона та його HR-директорки Крістін Кебот, які прийшли на захід удвох. Проблема у тому, що Байрон - одружений. Тож, коли його службовий роман потрапив на відео, яке миттєво стало вірусним, підірвавши репутацію відомого CEO. Про це пише УНН із посиланням на The Sun.

Камера поцілунків (kiss-cam) зазвичай шукає закохані пари на трибунах і виводить зображення їхніх романтичних моментів на великий екран. Цього разу в об’єктив потрапили CEO великої IT-компанії Astronomer Енді Байрон та директорка з персоналу цієї ж компанії Крістін Кебот.

Коли камера зосередилася на них, фронтмен Coldplay Кріс Мартін прокоментував: "О, подивіться на цих двох". Від цієї фрази трибуни просто вибухнули сміхом. Мартін продовжив жартувати: "О що... або у них роман, або вони дуже сором’язливі".

Байрон одразу відпустив Кебот і буквально втік за бар’єр, а жінка сховала обличчя в долонях. Все через те, що Байрон - одружений чоловік, який публічно створює імідж зразкового сім’янина. Його дружина - зовсім не Крістін, що й викликало бурхливу реакцію спільноти.

Доповнення

За даними LinkedIn, Байрон очолює Astronomer з липня 2023 року, і статки фірми оцінюються у понад 1,3 мільярда доларів. Крістін Кебот, яка приєдналася до команди дев’ять місяців тому, вказує у своєму профілі, що вміє "завойовувати довіру співробітників усіх рівнів, від генеральних директорів до асистентів".

Після її призначення у листопаді, Байрон публічно похвалив Кебот, написавши, що вона має "виняткове лідерство та глибокий досвід в управлінні талантами".

Coldplay перевидає культові альбоми на платівках, виготовлених з перероблених пластикових пляшок20.06.25, 16:19 • 33372 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини СвітуУНН Lite
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9