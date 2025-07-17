«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay

На концерте группы Coldplay в Бостоне камера поцелуев неожиданно показала интимные объятия генерального директора IT-компании Astronomer Энди Байрона и его HR-директора Кристин Кэбот, которые пришли на мероприятие вдвоем. Проблема в том, что Байрон женат. Поэтому, когда его служебный роман попал на видео, которое мгновенно стало вирусным, подорвав репутацию известного CEO. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Sun.

Камера поцелуев (kiss-cam) обычно ищет влюбленные пары на трибунах и выводит изображение их романтических моментов на большой экран. На этот раз в объектив попали CEO крупной IT-компании Astronomer Энди Байрон и директор по персоналу этой же компании Кристин Кэбот.

Когда камера сосредоточилась на них, фронтмен Coldplay Крис Мартин прокомментировал: "О, посмотрите на этих двоих". От этой фразы трибуны просто взорвались смехом. Мартин продолжил шутить: "О что... или у них роман, или они очень стеснительные".

Байрон сразу отпустил Кэбот и буквально убежал за барьер, а женщина спрятала лицо в ладонях. Все из-за того, что Байрон - женатый мужчина, который публично создает имидж образцового семьянина. Его жена - совсем не Кристин, что и вызвало бурную реакцию сообщества.

Дополнение

По данным LinkedIn, Байрон возглавляет Astronomer с июля 2023 года, и состояние фирмы оценивается в более чем 1,3 миллиарда долларов. Кристин Кэбот, которая присоединилась к команде девять месяцев назад, указывает в своем профиле, что умеет "завоевывать доверие сотрудников всех уровней, от генеральных директоров до ассистентов".

После ее назначения в ноябре, Байрон публично похвалил Кэбот, написав, что она обладает "исключительным лидерством и глубоким опытом в управлении талантами".