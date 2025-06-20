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Coldplay перевидає культові альбоми на платівках, виготовлених з перероблених пластикових пляшок

Київ • УНН

 • 7968 перегляди

Гурт Coldplay перевидає свої студійні альбоми на прозорих платівках EcoRecords, виготовлених зі 100% rPET (переробленого поліетилентерефталату). Цей процес скорочує викиди вуглецю на 85% порівняно з традиційним виробництвом вінілу, використовуючи приблизно дев'ять пластикових пляшок на кожну платівку.

Coldplay перевидає культові альбоми на платівках, виготовлених з перероблених пластикових пляшок

Гурт Coldplay бере курс на екологічність - дев’ять їхніх альбомів виходять у форматі прозорих платівок EcoRecords, виготовлених із переробленого пластику.

Передає УНН із посиланням на New Musical Express.

Деталі

Гурт Coldplay на чолі з Крісом Мартіном продовжує перевидавати свої студійні альбоми у екологічному форматі.

Нові вінілові платівки виготовляють із перероблених пластикових пляшок - прозорі 140-грамові EcoRecords створюються зі 100% rPET (переробленого поліетилентерефталату)

-  ідеться у публікації.

Як зазначає видання, завдяки сучасній технології лиття під тиском, цей процес дозволяє скоротити викиди вуглецю на 85% у порівнянні з традиційним виробництвом вінілових платівок.

Це вже не перший крок Coldplay у цьому напрямі - ще у 2024 році гурт випустив свій альбом "Moon Music" на повністю переробленій платівці, ставши першими у світі, хто реалізував такий формат.

Тепер на черзі перевидання цілої дискографії: від Parachutes (2000) до Music of the Spheres (2021).

Кожна платівка виготовляється із приблизно дев’яти пластикових пляшок, які перетворюються на гранули, а потім - на нові вінілові релізи.

Ми обрали виключно rPET, аби мінімізувати вплив на довкілля

- зазначають музиканти.

Крім екологічних ініціатив, Coldplay тішить фанатів і музичними сюрпризами.

Вперше з 2016 року гурт повністю виконав пісню Speed Of Sound. Раніше Кріс Мартін пояснював, чому її не грали наживо:

Ми ніколи не робили її правильно

- каже музикант. 

Але нещодавній виступ в Ель-Пасо став винятком - пісню виконали повністю вперше за майже десять років.

У серпні Coldplay вирушає у серію великих стадіонних концертів у Великій Британії, зокрема на стадіонах у Халлі та Лондоні. Це продовження турне Music Of The Spheres, яке вже стало найуспішнішим рок-туром усіх часів - понад 945 мільйонів доларів прибутку та 8,8 мільйона проданих квитків.

Концерти отримали високу оцінку за інноваційний підхід до екології - "встановлення нового стандарту" у живій музиці.

У коментарі NME Кріс Мартін підтвердив, що Coldplay планують завершити свою дискографію на 12-му альбомі, хоча додав:

Це точно 12 альбомів, але ми з'явимося трохи пізніше. Є ще одна річ, а саме мюзикл. Це альбом номер 11, але він, можливо, вийде після 12-го альбому через те, скільки часу потрібно на створення мюзиклів

Coldplay встановили рекорд наймасштабніших стадіонних концертів XXI століття28.01.25, 11:09 • 135939 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

КультураТехнологіїУНН Lite
Кріс Мартін
Велика Британія
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