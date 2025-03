Coldplay встановили рекорд наймасштабніших стадіонних концертів XXI століття

Гурт Coldplay встановив рекорд за кількістю найбільших стадіонних концертів у 21 столітті після свого дводенного виступу на стадіоні Нарендра Моді в Ахмадабаді, штат Гуджарат, Індія, як повідомляє Live Nation.

Про це повідомляє Livemint, пише УНН.

Деталі

Гурт Coldplay вперше виступив зі своїми концертами в Індії. Перший вечір концерту Coldplay зібрав 111 581 глядача, другий — 111 989. І як повідомляється, загальна кількість відвідувачів за обидва вечори перевищила 223 000 осіб. Це трохи перевищує попередній рекорд Джорджа Стрейта, який виступив перед 110 905 фанатами на стадіоні Kyle Field у Техасі A&M у червні.

Шоу Стрейта, як і раніше, утримує рекорд найбільшого стадіонного концерту в США. Британський гурт Coldplay виступив зі своїм останнім концертом в Індії в рамках світового туру "Music of the Spheres" в Ахмадабаді в понеділок.

Вони подякували фанатам за їхню любов і доброту протягом останніх двох тижнів. Гурт, до складу якого входять Кріс Мартін, Гай Беррімен, Джонні Бакленд і Вілл Чемпіон, розпочав свій тур Індією в Мумбаї 18 січня і дав там три концерти, перш ніж вирушити до Ахмадабаду для ще двох концертів 25 і 26 січня.

Група Coldplay, відома такими піснями, як "Hymn for the Weekend", "The Scientist", "Clocks", "Yellow" і "Speed of Sound", вперше виступила в Індії у 2016 році на фестивалі Global Citizen у Мумбаї. Фронтмен Кріс Мартін також виконав під час концерту патріотичний гімн Індії "Maa Tujhe Salaam", присвятивши його святкуванню 76-го Дня Республіки Індії.

Нагадаємо

