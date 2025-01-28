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Coldplay встановили рекорд наймасштабніших стадіонних концертів XXI століття

Coldplay встановили рекорд наймасштабніших стадіонних концертів XXI століття

Київ • УНН

 • 135901 перегляди

Британський гурт Coldplay встановив рекорд XXI століття за кількістю глядачів на стадіонних концертах в Індії. За два вечори виступів на стадіоні Нарендра Моді концерти відвідали понад 223 000 фанатів.

Гурт Coldplay встановив рекорд за кількістю найбільших стадіонних концертів у 21 столітті після свого дводенного виступу на стадіоні Нарендра Моді в Ахмадабаді, штат Гуджарат, Індія, як повідомляє Live Nation.

Про це повідомляє Livemint, пише УНН.

Деталі 

Гурт Coldplay вперше виступив зі своїми концертами в Індії.  Перший вечір концерту Coldplay зібрав 111 581 глядача, другий — 111 989. І як повідомляється, загальна кількість відвідувачів за обидва вечори перевищила 223 000 осіб. Це трохи перевищує попередній рекорд Джорджа Стрейта, який виступив перед 110 905 фанатами на стадіоні Kyle Field у Техасі A&M у червні.

Шоу Стрейта, як і раніше, утримує рекорд найбільшого стадіонного концерту в США. Британський гурт Coldplay виступив зі своїм останнім концертом в Індії в рамках світового туру "Music of the Spheres" в Ахмадабаді в понеділок.

Вони подякували фанатам за їхню любов і доброту протягом останніх двох тижнів. Гурт, до складу якого входять Кріс Мартін, Гай Беррімен, Джонні Бакленд і Вілл Чемпіон, розпочав свій тур Індією в Мумбаї 18 січня і дав там три концерти, перш ніж вирушити до Ахмадабаду для ще двох концертів 25 і 26 січня.

Група Coldplay, відома такими піснями, як "Hymn for the Weekend", "The Scientist", "Clocks", "Yellow" і "Speed of Sound", вперше виступила в Індії у 2016 році на фестивалі Global Citizen у Мумбаї. Фронтмен Кріс Мартін також виконав під час концерту патріотичний гімн Індії "Maa Tujhe Salaam", присвятивши його святкуванню 76-го Дня Республіки Індії. 

 Нагадаємо 

 Тур Eras Тейлор Свіфт став найприбутковішим в історії, заробивши 2,07 млрд доларів за 149 концертів. Це вдвічі перевищує попередній рекорд Елтона Джона з туром Farewell Yellow Brick Road. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

УНН Lite
kris-martinКріс Мартін
indiiaІндія

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