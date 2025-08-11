Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ Зими
Київ • УНН
Київська міська прокуратура з'ясовуватиме законність закриття кримінального провадження щодо Олександра Зими. Справа стосується ймовірного зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки.
Процесуальний керівник планує зʼясувати законність закриття кримінального провадження проти директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у відповідь на запит УНН.
Контекст
У Слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві у відповідь на запит УНН підтвердили, що слідчий закрив кримінальне провадження щодо ймовірного зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, Олександром Зимою. Справа була закрита через начебто відсутність в його діях складу кримінального правопорушення. Співзасновниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, яка була визнана потерпілою у цій справі, у коментарі УНН розповіла, що планує оскаржити постанову слідчого про закриття кримінального провадження.
Деталі
На даний час матеріали кримінального провадження №62023100110000229 до органів прокуратури не надходили. Питання про законність постанови слідчого та необхідність її скасування буде вирішено після вивчення матеріалів кримінального провадження процесуальним керівником
Процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні здійснює Печерська окружна прокуратура м. Києва.
Нагадаємо
Кримінальну справу проти головного юриста НБУ Державне бюро розслідувань відкрило наприкінці 2023 року через ймовірне зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Зима, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, втрутився у судові процеси шляхом направлення листа від імені Національного банку України до Фонду. У листі він "рекомендував" відкликати позови, подані проти Нацбанку. Варто зауважити, що головний юрист регулятора просив відкликати позови банку "Конкорд", подані ще до старту процесу його ліквідації. Позивач в суді планував оскаржити штрафи на суму майже 63,5 мільйона гривень, накладені регулятором.
Фонд таку рекомендацію виконав, чим, за словами співвласниці банку Олени Сосєдки, позбавив акціонерів їхнього конституційного права на справедливий суд.
Пізніше розслідування кримінального провадження передали Печерському управлінню поліції у місті Київ, слідчі якого визнали співзасновниць "Конкорду" Олену та Юлію Сосєдок потерпілими. На думку юристів, таким чином слідство підтвердило, що дії Олександра Зими нанесли реальну істотну шкоду акціонерам банку.
В поліції у відповідь на запит УНН повідомляли, що в ході розслідування планують допитати головного юриста Нацбанку, після чого розглянути можливість звернення до суду щодо його відсторонення з посади.
Експерти, опитані УНН, вказували на ознаки штучного затягування розслідування цієї справи.
Не влаштовували темпи слідства й Печерську окружну прокуратуру міста Києва. "Процесуальним керівником скеровано вказівки до Печерського УП ГУНП у м. Києві з метою активізації досудового розслідування", - розповіли у відомстві у відповідь на запит УНН.
Окрім того, Печерський районний суд Києва також двома ухвалами зобовʼязував слідчих активізувати розслідування згаданого кримінального провадження.