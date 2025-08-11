$41.390.07
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ Зимы

Киев • УНН

 • 31989 просмотра

Киевская городская прокуратура будет выяснять законность закрытия уголовного производства в отношении Александра Зимы. Дело касается вероятного злоупотребления властью, повлекшего тяжкие последствия.

Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ Зимы

Процессуальный руководитель планирует выяснить законность закрытия уголовного производства против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в ответ на запрос УНН.

Контекст

В Следственном управлении Главного управления Национальной полиции в г. Киеве в ответ на запрос УНН подтвердили, что следователь закрыл уголовное производство относительно вероятного злоупотребления властью или служебным положением, повлекшего тяжкие последствия, Александром Зимой. Дело было закрыто из-за якобы отсутствия в его действиях состава уголовного правонарушения. Соучредительница банка "Конкорд" Елена Соседка, которая была признана потерпевшей по этому делу, в комментарии УНН рассказала, что планирует обжаловать постановление следователя о закрытии уголовного производства.

Детали

В настоящее время материалы уголовного производства №62023100110000229 в органы прокуратуры не поступали. Вопрос о законности постановления следователя и необходимости его отмены будет решен после изучения материалов уголовного производства процессуальным руководителем

- говорится в ответе на запрос.

Процессуальное руководство в этом уголовном производстве осуществляет Печерская окружная прокуратура г. Киева.

Напомним

Уголовное дело против главного юриста НБУ Государственное бюро расследований открыло в конце 2023 года из-за вероятного злоупотребления властью или служебным положением, повлекшего тяжкие последствия. Зима, который одновременно является председателем административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, вмешался в судебные процессы путем направления письма от имени Национального банка Украины в Фонд. В письме он "рекомендовал" отозвать иски, поданные против Нацбанка. Стоит отметить, что главный юрист регулятора просил отозвать иски банка "Конкорд", поданные еще до старта процесса его ликвидации. Истец в суде планировал обжаловать штрафы на сумму почти 63,5 миллиона гривен, наложенные регулятором.

Фонд такую рекомендацию выполнил, чем, по словам совладелицы банка Елены Соседки, лишил акционеров их конституционного права на справедливый суд.

Позже расследование уголовного производства передали Печерскому управлению полиции в городе Киев, следователи которого признали соучредительниц "Конкорда" Елену и Юлию Соседок потерпевшими. По мнению юристов, таким образом следствие подтвердило, что действия Александра Зимы нанесли реальный существенный ущерб акционерам банка.

В полиции в ответ на запрос УНН сообщали, что в ходе расследования планируют допросить главного юриста Нацбанка, после чего рассмотреть возможность обращения в суд относительно его отстранения от должности.

Эксперты, опрошенные УНН, указывали на признаки искусственного затягивания расследования этого дела.

Не устраивали темпы следствия и Печерскую окружную прокуратуру города Киева. "Процессуальным руководителем направлены указания в Печерское УП ГУНП в г. Киеве с целью активизации досудебного расследования", - рассказали в ведомстве в ответ на запрос УНН.

Кроме того, Печерский районный суд Киева также двумя определениями обязывал следователей активизировать расследование упомянутого уголовного производства.

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Национальный банк Украины
Киев