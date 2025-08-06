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Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка

Київ • УНН

 • 15454 перегляди

Співзасновниці банку "Конкорд" Олена та Юлія Сосєдки оскаржать рішення про закриття справи проти Олександра Зими. Вони були визнані потерпілими у справі про ймовірне зловживання владою.

Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка

Співзасновниці банку "Конкорд", який перебуває в процесі ліквідації, Олена та Юлія Сосєдки оскаржуватимуть рішення слідчого про закриття кримінального провадження проти директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповіла Олена Сосєдка, яка разом із сестрою Юлією була визнана потерпілою у цій справі.

Контекст

Редакції УНН із власних джерел стало відомо про закриття кримінального провадження проти Зими, відкритого наприкінці 2023 року через ймовірне зловживання ним владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Кримінальна справа стосувалася листа Національного банку України до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом Олександра Зими, яким він рекомендував Фонду відкликати позови, подані "Конкордом" проти НБУ. У документі йшлося про чотири позови банку "Конкорд" до НБУ, у яких банк вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Ці позови були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію.

Співзасновниця "АТ "АКБ "Конкорд" Олена Сосєдка заявила, що Національний банк України проігнорував пропозиції акціонерів банку "Конкорд" перед його ліквідацією, а потім ще й за вказівкою регулятора їх позбавили права на справедливий суд. Пізніше Олену та Юлію Сосєдок визнали потерпілими у цьому кримінальному провадженні, що, за словами юристів, підтверджує, що співзасновницям банку була завдана шкода.

Деталі

"Так, дійсно справа була закрита", - зазначила Олена Сосєдка.

За її словами, а ні їй, а ні Юлії Сосєдці, як потерпілим, слідчий не пояснив причини закриття кримінального провадження.

За словами Олени Сосєдки, за весь час поки справа перебувала на розслідуванні у Державному бюро розслідувань, а потім у Печерському управлінні поліції Києва, слідчі дії фактично не велися.

Нам навіть довелося через суд вимагати визнання нас потерпілими. Тільки після цього мене і Юлію допитали. Далі ж знову тиша

- розповіла Олена Сосєдка.

Вона переконана, що мовчати у випадку настільки грубого порушення їхніх прав – означає змиритися з безкарністю, яка руйнує довіру до всієї системи правосуддя.

"Я вважаю закриття справи без допитів, без слідчих дій, із повним ігноруванням прав потерпілих зневагою до поняття правосуддя. Ми будемо оскаржувати постанову слідчого і вимагати публічного та прозорого розслідування. Бо якщо мовчати сьогодні – завтра на нашому місці може опинитися будь-хто", – наголосила Олена Сосєдка.

Додамо

Правозахисники та експерти наголошують — така бездіяльність органів досудового розслідування може бути розцінена як форма саботажу, що дає посадовцям можливість уникнути відповідальності.

Варто зауважити, що навіть Печерська окружна прокуратура міста Києва вимагала від слідчих активізувати розслідування кримінального провадження щодо можливого зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки директором юридичного департаменту Національного банку України Олександром Зимою..

Лілія Подоляк

ПолітикаФінанси
Національний банк України
Київ