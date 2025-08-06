Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка

Соучредительницы банка "Конкорд", который находится в процессе ликвидации, Елена и Юлия Соседки будут оспаривать решение следователя о закрытии уголовного производства против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказала Елена Соседка, которая вместе с сестрой Юлией была признана потерпевшей по этому делу.

Контекст

Редакции УНН из собственных источников стало известно о закрытии уголовного производства против Зимы, открытого в конце 2023 года из-за вероятного злоупотребления им властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия. Уголовное дело касалось письма Национального банка Украины в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Александра Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные "Конкордом" против НБУ. В документе речь шла о четырех исках банка "Конкорд" к НБУ, в которых банк требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Соучредительница "АО "АКБ "Конкорд" Елена Соседка заявила, что Национальный банк Украины проигнорировал предложения акционеров банка "Конкорд" перед его ликвидацией, а затем еще и по указанию регулятора их лишили права на справедливый суд. Позже Елену и Юлию Соседок признали потерпевшими в этом уголовном производстве, что, по словам юристов, подтверждает, что соучредительницам банка был нанесен ущерб.

Детали

"Да, действительно дело было закрыто", - отметила Елена Соседка.

По ее словам, ни ей, ни Юлии Соседке, как потерпевшим, следователь не объяснил причины закрытия уголовного производства.

По словам Елены Соседки, за все время, пока дело находилось на расследовании в Государственном бюро расследований, а затем в Печерском управлении полиции Киева, следственные действия фактически не велись.

Нам даже пришлось через суд требовать признания нас потерпевшими. Только после этого меня и Юлию допросили. Дальше же снова тишина - рассказала Елена Соседка.

Она убеждена, что молчать в случае столь грубого нарушения их прав – означает смириться с безнаказанностью, которая разрушает доверие ко всей системе правосудия.

"Я считаю закрытие дела без допросов, без следственных действий, с полным игнорированием прав потерпевших пренебрежением к понятию правосудия. Мы будем оспаривать постановление следователя и требовать публичного и прозрачного расследования. Потому что если молчать сегодня – завтра на нашем месте может оказаться любой", – подчеркнула Елена Соседка.

Добавим

Правозащитники и эксперты отмечают — такая бездеятельность органов досудебного расследования может быть расценена как форма саботажа, что дает должностным лицам возможность избежать ответственности.

Стоит отметить, что даже Печерская окружная прокуратура города Киева требовала от следователей активизировать расследование уголовного производства относительно возможного злоупотребления властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия директором юридического департамента Национального банка Украины Александром Зимой.